Здоровье и красота

Кофе и сигареты делают только хуже: какие проблемы с желудком могут возникнуть в стрессовой ситуации

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 февраля 2022, 12:45
розлади травлення на фоні стресу

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