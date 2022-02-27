Кофе и сигареты делают только хуже: какие проблемы с желудком могут возникнуть в стрессовой ситуации

Наш организм по-разному реагирует на стрессовые ситуации. В первую очередь страдает нервная система, а далее и другие органы.

Часто из-за постоянныого волнения страдает желудок, потому что в такие моменты “и крошка в рот не лезет”, но это не правильно. Нужно заставлять себя есть хоть что-нибудь.

Пищеварение зависит от стрессовых ситуаций и психологического состояния человека.

Люди совершают частую ошибку, когда находятся в стрессе и пытаются подавить его с помощью кофе, курят сигареты и т.д. Это только стимулирует нервную систему и усугубляет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

А еще постоянный голод может привести к гастриту и язве.

В стрессовых ситуациях усиливается перистальтика желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться болевыми синдромами посредством кишечных колик, диареи.

Это также приводит к нарушениям ферментативного состава и активности ферментов.

Также это сопровождается повышением кислотопродуктивной функции желудка, что может стать основой развития гастрита, вплоть до развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Пожалуйста, даже в такой ситуации не забывай о своем здоровье.

Раньше мы рассказывали о том, как побороть тревожность в нелегкие времена.