Здоров'я та краса

Кава й сигарети роблять тільки гірше: які проблеми зі шлунком можуть виникнути у стресовій ситуації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Лютого 2022, 12:45
розлади травлення на фоні стресу
Фото: Unsplash

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