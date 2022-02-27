Кава й сигарети роблять тільки гірше: які проблеми зі шлунком можуть виникнути у стресовій ситуації

Наш організм по-різному реагує на стресові ситуації. У першу чергу страждає нервова система, а далі й інші органи.

Часто через постійні хвилювання страждає шлунок, адже “і крихта до рота не лізе”, але це не правильно. Треба змушувати себе їсти хоч щось.

Травлення залежить від стресових ситуацій та психологічного стану людини.

Люди роблять часту помилку, коли вони перебувають у стресі, п’ють каву, курять сигарети тощо. Це тільки стимулює нервову систему та посилює проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

А ще постійний голод може призвести до гастриту та виразки.

У стресових ситуаціях посилюється перистальтика шлунково-кишкового тракту, що може супроводжуватися больовими синдромами у вигляді кишкових кольок, діареї.

Це також призводить до порушень ферментативного складу та активності ферментів.

Також це супроводжується підвищенням кислотопродукуючої функції шлунку, що може стати в основі розвитку гастриту, і навіть аж до розвитку виразки шлунку та 12-палої кишки.

Будь ласка, навіть в такій ситуації дбай про своє здоров’я.

Раніше ми розповідали про те, як побороти тривожність у непростий час.