Як зберігати спокій та жити далі у непростий час — поради психолога

Заспокоїтись — одне із найважливіших, але й найтяжчих завдань для кожного з нас. Практикуючий психолог Кирило Зіньков поділився простими порадами у своєму Instagram, щоб ми могли хоч трохи знизити перманентний психологічний тиск.
Особливо якщо ви занадто тривожні, новини лише провокуватимуть переживання.
Спілкуйтеся з іншими на ці теми, якщо це вас заспокоює.
Проте якщо ви навпаки відчуваєте тільки стрес після переписки в Telegram чи після дзвінка — мінімізуйте таке спілкування. Переводьте розмову на нейтральні теми.
Це одна з найголовніших порад. Ми корисні там, де ми є, роблячи те, що ми робимо.
Ідея — не піддаватися паніці, бути кожному та кожній на своєму місці. Тому важливо бути ефективним у тому, що робиш.
Рюкзачки можливо самі по собі не настільки корисні, скільки сама ідея контролю ситуації. Коли ми контролюємо щось — нам спокійніше.
Якщо ви хочете відчувати трохи більше контролю, найкраща ідея — допомогти близьким.
Сходіть для когось у магазин, пожертвуйте гроші на якусь активність. Зараз для цього є всі приводи.
Близькість — це завжди ресурс. Розмовляти на тему загроз і війни можна, але не варто заглиблюватися, щоб не було застрягання на цій темі.
Це також ситуація контролю. Якщо я розумію, як діятиму в критичній ситуації, то, звичайно, мені буде простіше та спокійніше.
Зараз дуже важливо видихати, не панікувати. Це різні техніки релаксації. У Google їх більш ніж достатньо.
Це можуть бути дихальні техніки, медитація, свіже повітря, ходіння вулицею, мінімальне фітнес-навантаження — все, що пов’язане з розслабленням, щоб організм набирався сил та перемикався.
Щоб бути готовими до будь-якої ситуації та допомагати іншим, варто знати, як надати медичну допомогу під час бойових дій. Читайте, будь ласка, та не будьте байдужими до інших.