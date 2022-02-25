Як зберігати спокій та жити далі у непростий час — поради психолога

Заспокоїтись — одне із найважливіших, але й найтяжчих завдань для кожного з нас. Практикуючий психолог Кирило Зіньков поділився простими порадами у своєму Instagram, щоб ми могли хоч трохи знизити перманентний психологічний тиск.

Мінімізуйте перегляд новин до одного разу на день

Особливо якщо ви занадто тривожні, новини лише провокуватимуть переживання.

Спілкуйтеся з людьми

Спілкуйтеся з іншими на ці теми, якщо це вас заспокоює.

Проте якщо ви навпаки відчуваєте тільки стрес після переписки в Telegram чи після дзвінка — мінімізуйте таке спілкування. Переводьте розмову на нейтральні теми.

Займайтеся звичними справами

Це одна з найголовніших порад. Ми корисні там, де ми є, роблячи те, що ми робимо.

Ідея — не піддаватися паніці, бути кожному та кожній на своєму місці. Тому важливо бути ефективним у тому, що робиш.

Зберіть тривожний рюкзачок, щоб було спокійніше

Рюкзачки можливо самі по собі не настільки корисні, скільки сама ідея контролю ситуації. Коли ми контролюємо щось — нам спокійніше.

Допоможіть близьким

Якщо ви хочете відчувати трохи більше контролю, найкраща ідея — допомогти близьким.

Сходіть для когось у магазин, пожертвуйте гроші на якусь активність. Зараз для цього є всі приводи.

Підтримуйте стосунки з близькими

Близькість — це завжди ресурс. Розмовляти на тему загроз і війни можна, але не варто заглиблюватися, щоб не було застрягання на цій темі.

Важливо мати план дій

Це також ситуація контролю. Якщо я розумію, як діятиму в критичній ситуації, то, звичайно, мені буде простіше та спокійніше.

Використовуйте техніки релаксації

Зараз дуже важливо видихати, не панікувати. Це різні техніки релаксації. У Google їх більш ніж достатньо.

Це можуть бути дихальні техніки, медитація, свіже повітря, ходіння вулицею, мінімальне фітнес-навантаження — все, що пов’язане з розслабленням, щоб організм набирався сил та перемикався.

Щоб бути готовими до будь-якої ситуації та допомагати іншим, варто знати, як надати медичну допомогу під час бойових дій. Читайте, будь ласка, та не будьте байдужими до інших.