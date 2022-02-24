Обійми зараз дуже доречні: як заспокоїти дітей та пояснити, що відбувається

Якщо поряд з вами перебувають діти, то дуже важливо з ними поговорити та заспокоїти їх. Державна служба України з надзвичайних ситуацій пояснила, як пояснити дітям те, що відбувається.

Перше і найважливіше — робити це спокійно. Найкраще, якщо говоритиме людина, яка найбільш спокійна.

Якщо дитина тривожиться

Потрібно підкріплювати свої слова обіймами. Такі прості дії найліпше підійдуть для дітей до підліткового віку. Оскільки підлітки можуть сприймати обійми як слабкість.

Дорослі ж навпаки мають демонструвати спокій та надійність.

Що сказати?

Потрібно пояснити, що ви зробите все, щоб захистити як себе, так і дітей. Армія на варті, і ми готові до відсічі.

Окрім того, важливо обговорювати цивільну оборону в закладах освіти та вдома.

Правила для цивільної оборони для дітей

слухати старшого (вчителя, батька, маму);

не сперечатись;

слідувати за тим, хто відповідальний за безпеку зараз;

домовитися з рідними про зв’язок на випадок втрати мобільного зв’язку: де зустрітись і де можна переховуватись.

Чим можна зайняти дитину

Знову ж таки, зараз будуть дуже доречні обійми, гумор, родинні справи. Можна дозволити пограти в комп’ютерні ігри, приготувати їжу та поїсти щось смачненьке. Також гарним заняттям буде розповідання казок або ж читання їх уголос.

Окрім того, можна зайнятись квадратним диханням.

В основі квадратного дихання дуже проста вправа: вдихаємо, затримка дихання, видихаємо, затримка дихання.

Якщо ти не знаєш, як ще можна допомогти зараз українській армії, то читай звернення Зеленського. Президент повідомляє, що можна здати кров і долучитися до оборони.