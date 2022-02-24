Здати кров і долучитися до оборони: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу розповів про останні події з фронту та звернувся до українців. У ході промови глава держави закликав підтримувати наших військових, адже вони зараз стоять на варті нашої безпеки.

Національна солідарність — це на сьогодні головна опора української державності.

За словами Зеленського, ворог уже зазнав серйозних втрат. Їх ставатиме дедалі більше.

Долучитися до оборони

Глава держави закликав кожного, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, прийти до центрів комплектації.

Ми вже видаємо зброю і видаватимемо для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет.

МВС також залучає до захисту нашої землі ветеранів.

Крім того, влада готова зняти санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони.

Здати кров

На жаль, Україна має поранених військових. Тому кожен із нас може допомогти війську та прийти здати кров.

Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, долучайтеся, ставайте донорами крові для наших захисників, — закликав глава держави.

Україна та Росія — по різні боки історії

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив: від сьогодні Україна та Росія — по різні боки світової історії.

Відтак офіційний Київ розриває дипломатичні відносини з Росією.

Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві, — наголосив глава держави.

Він додав: для українців незалежність і право жити на своїй землі, згідно зі своєю волею — це найвища цінність. І закликав співгромадян бути готовими підтримувати свою державу на площах міст.

Звернення до росіян

Володимир Зеленський вважає, що багато що залежить від російського народу. Надалі вони самі обиратимуть, на чиєму боці.

Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти та заявити протест проти цієї війни. Проти війни з Україною.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.