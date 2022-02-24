Здати кров і долучитися до оборони: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу розповів про останні події з фронту та звернувся до українців. У ході промови глава держави закликав підтримувати наших військових, адже вони зараз стоять на варті нашої безпеки.
Національна солідарність — це на сьогодні головна опора української державності.
Національна солідарність — це на сьогодні головна опора української державності.
За словами Зеленського, ворог уже зазнав серйозних втрат. Їх ставатиме дедалі більше.
Глава держави закликав кожного, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, прийти до центрів комплектації.
Ми вже видаємо зброю і видаватимемо для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет.
Ми вже видаємо зброю і видаватимемо для захисту нашої землі всім-всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет.
МВС також залучає до захисту нашої землі ветеранів.
Крім того, влада готова зняти санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони.
На жаль, Україна має поранених військових. Тому кожен із нас може допомогти війську та прийти здати кров.
Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, долучайтеся, ставайте донорами крові для наших захисників, — закликав глава держави.
Там, де у лікарнях потрібна кров, будь ласка, долучайтеся, ставайте донорами крові для наших захисників, — закликав глава держави.
У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив: від сьогодні Україна та Росія — по різні боки світової історії.
Відтак офіційний Київ розриває дипломатичні відносини з Росією.
Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві, — наголосив глава держави.
Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві, — наголосив глава держави.
Він додав: для українців незалежність і право жити на своїй землі, згідно зі своєю волею — це найвища цінність. І закликав співгромадян бути готовими підтримувати свою державу на площах міст.
Володимир Зеленський вважає, що багато що залежить від російського народу. Надалі вони самі обиратимуть, на чиєму боці.
Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти та заявити протест проти цієї війни. Проти війни з Україною.
Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти та заявити протест проти цієї війни. Проти війни з Україною.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.
Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.