Сдать кровь и приобщиться к обороне: новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге рассказал о последних событиях с фронта и обратился к украинцам. В ходе выступления глава государства призвал поддерживать наших военных, ведь они сейчас стоят на страже нашей безопасности.

Национальная солидарность — это сегодня главная опора украинской государственности.

По словам Зеленского, враг уже понес серьезные потери. Их будет становиться все больше.

Присоединиться к обороне

Глава государства призвал каждого, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, прийти в центры комплектации.

Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем, способным защищать наш суверенитет.

МВД также приобщает к защите наших земель ветеранов.

Кроме того, власти готовы снять санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны.

Сдать кровь

К сожалению, Украина получила известие о первых раненных. Каждый из нас может помочь войску и прийти сдать кровь.

Там, где в больницах нужна кровь, пожалуйста, присоединяйтесь, становитесь донорами крови для наших защитников, — призвал глава государства.

Украина и Россия — по разные стороны истории

В своем обращении Владимир Зеленский подчеркнул: с сегодняшнего дня Украина и Россия — по разные стороны мировой истории.

Официальный Киев разрывает дипломатические отношения с Россией.

Украина защищается и не отдаст свою свободу, что бы там не думали в Москве, — подчеркнул глава государства.

Он добавил: для украинцев независимость и право жить на своей земле, согласно своей воле — это наивысшая ценность. Зеленский призвал украинцев быть готовыми поддержать свое государство на площадях городов.

Обращение к россиянам

Владимир Зеленский считает, что многое зависит от россиян. В дальнейшем они сами будут выбирать сторону конфликта.

Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли к активным действиям. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.

Больше о том, что предполагает военное положение и какие ограничения вводятся, читай по ссылке.