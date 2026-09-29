29 сентября чтят память погибших в Бабьем Яру евреев. Этой ужасной трагедии исполнилось 85 лет. Массовые расстрелы евреев продолжались несколько дней, погибли более 30 тыс. человек.

Мы расскажем главное, что нужно знать о трагедии в Бабьем Яру.

Объявление на улицах

В июне 1941 года нацистская Германия напала на советскую Украину. Через два месяца немецкие войска уже вплотную подошли к столице. Киев героически оборонялся, однако не смог противостоять силам врага, 19 сентября 1941 Киев пал.

До войны в городе проживало больше всего евреев из СССР — 224 тыс. Именно здесь немецкие нацисты провели массовый расстрел.

28 сентября на улицах Киева появились объявления: “Все евреи города Киева и его окрестностей должны появиться в понедельник 29 сентября 1941 до 8 часов утра на угол Мельниковой и Докторовской улиц (возле кладбища). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье”. Такой улицы не было, но понятно, что речь идет о Дегтеревской.

Еще до немецкого наступления город готовился к эвакуации, так что можно подумать, что именно об этом шла речь в объявлении. Возможно, будет спасение… Но правда оказалась ужасающей.

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29 сентября — трагедия в Бабьем Яру

Немецкое командование выбрало Бабий Яр из-за его расположения и ландшафта. Яр находился вдали от центра города и имел рвы и овраги, это помогало скрывать преступления.

Утром 29 сентября на указанных в объявлении улицах собрались тысячи евреев, нацистская Германия сообщала о 20 тыс. Их всех повели в сторону Бабьего Яра. Сначала их сопровождали без оружия, а затем наставляли на них дула автоматов.

Их вели по Дорогожицкой, возле Лукьяновского кладбища заставляли раздеваться и отбирали документы, ценные вещи и драгоценности.

Эсэсовцы вместе с полицейскими и собаками создали коридор, которым гнали евреев, по дороге их били. Людей гнали в овраг и пропускали группами от 40 до 600 человек.

Когда человек прошел ужасный путь, оказывался на уступе, который располагался на склоне оврага. На противоположной стороне находились пулеметчики, которые расстреливали людей. Солдаты нацистской Германии тогда разделились на несколько групп:

те, кто расстреливал;

те, кто убирал трупы;

те, кто сортировал вещи;

те, кто сопровождал евреев к месту смерти.

Только за два дня, 28 и 29 сентября, в Бабьем Яру был расстрелян 33 771 человек. Но это не конец. Еще в начале октября продолжались преследования евреев, которые не явились по объявлению 29 сентября.

Ранее мы рассказывали, что существует Международный день памяти жертв Холокоста. Почему его важно чествовать и каковы истории свидетелей трагедии, читай по ссылке.

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