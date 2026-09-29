Видео Украина

Трагедия в Бабьем Яру: два дня — десятки тысяч смертей

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 сентября 2026, 09:00 3 мин.
день памяти трагедии в бабином яру
День памяти трагедии в Бабьем Яру Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь