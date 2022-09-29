Украина

Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 сентября 2022, 12:00
Бабин Яр трагедія

Больше видео
0:01:47
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 29 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:48
Переправа човном
На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде
0:05:32
Відбудова житла
Киев после обстрелов. Как в столице отстраивают поврежденные дома
Смотреть больше

Последние видео
Бабин Яр трагедія

Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
0:01:47
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие
0:04:51
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Ежедневно спасали десятки жизней!Медик из Чернигова о круглосуточной работе в условиях блокады
0:02:49
Як Черкаси готуються до опалювального сезону 2022/23
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 29 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:10
Елена Белая
“Теперь я знаю, что такое — счастье”: жена освобожденного азовца рассказала об эмоциях от этой новости
0:06:15
Знущання росіян над мирними мешканцями у селі Козаровичі: історія очевидця
Составил завещание в плену, ведь не было уже никакой надежды — история об издевательствах россиян
0:04:48
Переправа човном
На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка
0:04:55
Високопілля
Дом превратили в помойку и оставили там свои “пожитки”: история семьи из Херсонской области
Больше видео
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Читать дальше
Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь