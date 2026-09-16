Календарь праздников на октябрь 2026: кого и когда поздравлять с государственным и профессиональным праздником

Октябрь наполнен важными датами — от Дня защитников и защитниц и Дня учителя до Дня юриста или художника.

Когда знаешь расписание заранее, ты никогда не будешь искать подарок в десять вечера накануне праздника. А всегда будешь готов поздравить тех, кто имеет отношение к знаменательной дате.

Читай календарь государственных и профессиональных праздников на октябрь 2026 и узнавай, какие особенные дни мы будем отмечать всей страной.

Государственные праздники в октябре 2026

1 Октября — День защитников и защитниц Украины

Дата перенесена с 14.10 из-за церковной реформы. Этот праздник уникален тем, что с 2021 года он официально имеет в названии слова “защитников и защитниц”, подчеркивая, что свободу Украины защищают тысячи женщин.

Профессиональные праздники в октябре 2026

1 Октября — День ветерана

Основан в 1999 году, праздник чествует не только ветеранов Второй мировой войны, но и новое поколение воинов — молодых защитников Украины, которые прошли горячие точки и нуждаются в адаптации к жизни в тылу.

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1 Октября — День Украинского казачества

Привязан к празднику Покрова Богородицы, которую казаки считали своей небесной заступницей. В Сечи именно в этот день запорожцы выбирали кошевых атаманов, таким образом обновляя казацкую власть и демократические традиции.

1 Октября — Международный день граждан пожилого возраста

Праздник учредила ООН в 1990 году. В этот день чествуют пожилых людей, благодарят их за вклад в общество и желают долголетия. В мире эту дату используют для анализа индекса активного долголетия.

4 Октября — День территориальной обороны Украины

Праздник отмечают в первое воскресенье октября. ТРО оказалась уникальным феноменом: в первые дни полномасштабной войны гражданские добровольцы без военного опыта сформировали более 100 тысяч бойцов, изменив ход обороны городов.

4 Октября — День работников образования

Украинский День учителя отмечают в первое воскресенье октября, тогда как Всемирный день учителей (ЮНЕСКО) приходится на 5.10. Праздник учителей в Украине имеет очень теплый, “цветочный” характер: с поздравлениями и подарками.

8 Октября — День юриста

Истоки восточноевропейского права стоит искать в Украине: в 1016 году князь Ярослав Мудрый обнародовал свою Русскую Правду — правовой кодекс того времени. Интересно, что за телесные повреждения там предусматривались денежные штрафы: за удар палкой — 12 гривен, а за легкую рану — 3 гривны.

10 Октября — День работников стандартизации и метрологии

Украина имеет собственные национальные эталоны единиц массы и длины, которые обеспечивают точность измерений в стране. Например, национальный эталон массы воспроизводит единицу веса в диапазоне от 1 мг до 1 кг. Метрологи Украины обеспечивают точность всего: от аптекарских весов до деталей ракет.

11 Октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы

История украинской санэпидслужбы восходит к 1923 году. Работники этой отрасли действуют как незаметные детективные агенты: именно они расследуют вспышки инфекций и предотвращают биологические угрозы на национальном уровне.

11 Октября — День художника

Отмечается во второе воскресенье октября. Основан в 1998 году по инициативе выдающихся художников. Украина имеет уникальное художественное наследие, а работы Марии Примаченко и Екатерины Билокур знают далеко за пределами страны.

17 Октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности

Первую бумагу для центральной Украины начали производить на Радомышльской бумажной фабрике, которую основали в 1615–1624 годах по приказу Елисея Плетенецкого. Оттуда поставляли бумагу для типографии Киево-Печерской лавры. А каждый лист имел своеобразную подпись — водяной знак с его личным гербом.

18 Октября — День работников пищевой промышленности

Украинская пищевая отрасль — одна из самых мощных в Европе. Интересный факт: украинский борщ и традиция его приготовления официально внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которое нуждается в охране.

19 Октября — День ответственности человека

Этот праздник основан в Украине в честь выдающегося благотворителя и мыслителя Богдана Гаврилишина. Дата выбрана ко дню его рождения, а в основе праздника лежит созданная им “Декларация обязанностей человека” из 15 пунктов.

20 Октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы

Инициирован в 2005 году для повышения осведомленности. Раннее выявление болезни на 1 стадии дает 95% шанса на полное выздоровление, поэтому главная задача дня — напомнить каждой женщине о ежегодной плановой маммографии.

27 Октября — День украинской письменности и языка

Праздник перенесен с 9.11 на 27.10 из-за реформы церковного календаря, поскольку он чествует Нестора-Летописца. В этот день традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства, который объединяет миллионы украинцев.

28 Октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Официальная дата изгнания нацистских оккупантов с территории Украины в 1944 году (после завершения Карпатско-Ужгородской операции). Украина потеряла в той войне более 8 миллионов человеческих жизней.

А еще поинтересуйся, какой будет погода на октябрь 2026 в Украине и стоит ли ожидать заморозков.

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