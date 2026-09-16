Россияне атаковали поезд Киев — Николаев: успели ли спасти пассажиров

Россияне обстреляли пассажирский поезд Киев — Николаев. Об атаке сообщил председатель правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский.

Россия атаковала поезд Киев – Николаев: детали

По словам Перцовского, российские военные атаковали поезд №122 сообщением Киев – Николаев. Мониторинговая команда Укрзалізниці заранее предупредила об опасности и дала команду на эвакуацию.

Из поезда успели вывести локомотивную и поездную бригады, а также пассажиров.

— Враг продолжает террористическую охоту за пассажирскими поездами. Попали в поезд 122 Киев — Николаев. Мониторинговая команда УЗ заранее дала команду на эвакуацию локомотивной, поездной бригад и пассажиров. Поэтому все целы, — сообщил Перцовский.

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В настоящее время Укрзалізниця совместно с Николаевской областной военной администрацией организует автобусный трансфер для пассажиров.

Людей планируют доставить автобусами в Николаев, чтобы они смогли добраться до конечного пункта назначения, несмотря на атаку.

Поезд №122 является регулярным сообщением Киев — Николаев. Согласно актуальному расписанию, он отправляется из Киева вечером и прибывает в Николаев утром.

В результате массированных обстрелов пассажирские поезда прибывают к пункту назначения с существенным отклонением от графика.

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