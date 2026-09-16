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Россияне атаковали поезд Киев — Николаев: успели ли спасти пассажиров

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 сентября 2026, 11:30 2 мин.
Київ – Миколаїв: росіяни атакували пасажирський потяг
Фото Укрзалізниця

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