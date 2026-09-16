Росіяни атакували потяг Київ — Миколаїв: чи встигли врятувати пасажирів

Росіяни обстріляли пасажирський потяг Київ — Миколаїв. Про атаку повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Росія атакувала потяг Київ – Миколаїв: деталі

За словами Перцовського, російські військові поцілили у потяг №122 сполученням Київ – Миколаїв. Моніторингова команда Укрзалізниці завчасно попередила про небезпеку та дала команду на евакуацію.

Із потяга встигли вивести локомотивну та поїзну бригади, а також пасажирів.

— Ворог продовжує терористичне полювання за пасажирськими поїздами. Поцілили в поїзд 122 Київ— Миколаїв. Моніторингова команда УЗ завчасно дала команду на евакуацію локомотивної, поїзної бригад та пасажирів. Тож всі цілі, — повідомив Перцовський.

Наразі Укрзалізниця спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією організовує автобусний трансфер для пасажирів.

Людей планують доправити автобусами до Миколаєва, щоб вони змогли дістатися кінцевого пункту призначення попри атаку.

Потяг №122 є регулярним сполученням Київ — Миколаїв. За актуальним розкладом, він вирушає з Києва ввечері та прибуває до Миколаєва вранці.



Унаслідок масованих обстрілів пасажирські поїзди прибувають до пункту призначення із суттєвим відхиленням від графіку.

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