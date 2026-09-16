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Росіяни атакували потяг Київ — Миколаїв: чи встигли врятувати пасажирів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
Київ – Миколаїв: росіяни атакували пасажирський потяг
Фото Укрзалізниця

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