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У Києві зупинятимуть рух транспорту під час хвилини мовчання: де саме

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Вересня 2026, 11:00 3 хв.
Хвилина мовчання Київ: транспорт зупинятимуть на 60 секунд
Фото Pexels

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