У Києві зупинятимуть рух транспорту під час хвилини мовчання: де саме

Щодня о 9:00 у столиці на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. На першому етапі новий порядок діятиме в центральній частині Києва, а згодом його планують поширити на інші райони міста. Відповідне рішення підтримала Київська міська рада.

Хвилина мовчання в Києві: коли зупинятимуть транспорт

Якщо технічні можливості світлофорів дозволятимуть, їх переводитимуть у режим “Всім червоний”. Таким чином, о 9:00 рух транспортних засобів на визначених ділянках припинятиметься рівно на одну хвилину.

У КМДА пояснили, що головна мета рішення — зробити хвилину мовчання в Києві помітною частиною щоденного життя столиці. Йдеться не лише про формальне оголошення, а про спільну дію, яка дає можливість згадати загиблих захисників і захисниць України.

Проєкт підготували за дорученням мера Києва Віталія Кличка після звернення депутатів Київради, які зараз проходять службу у Збройних Силах України.

Фахівці транспортної галузі заздалегідь опрацювали різні варіанти організації зупинки руху. Після моделювання визначили механізм, який має дозволити зробити це безпечно та без суттєвого впливу на роботу міського транспорту.

Читати на тему В Україні хвилину мовчання оголошуватимуть через гучномовці: деталі рішення Кабміну Системи оповіщення в усіх регіонах о 9 ранку подаватимуть звуковий сигнал пам’яті.

Де в Києві зупинятимуть рух транспорту

На першому етапі зупинка руху діятиме в центральній частині столиці. До переліку увійшли:

Європейська площа;

вулиця Хрещатик;

вулиця Басейна;

Бессарабський проїзд;

вулиця Велика Васильківська;

площа Українських Героїв;

вулиця Євгена Чикаленка;

бульвар Тараса Шевченка;

вулиця Володимирська;

вулиця Прорізна.

Надалі зупинку транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання планують запроваджувати й на інших вулицях та територіях Києва. Це залежатиме від технічної готовності світлофорних об’єктів.

Як проходитиме хвилина мовчання

Під час зупинки через міську систему оповіщення звучатиме голосове повідомлення. Також транслюватимуть відлік часу до завершення 60-секундної паузи.

Водночас механізм передбачає винятки з огляду на безпекову ситуацію. Якщо на момент 9:00 буде оголошена або вже триватиме повітряна тривога, рух транспорту на одну хвилину зупиняти не будуть.

У Києві також мають поінформувати комунальних і приватних перевізників про новий порядок роботи.

У Києві зупинятимуть рух транспортних засобів: що відомо про дату

Точну дату, коли нові правила почнуть діяти, поки не назвали. У КМДА повідомили, що про початок зупинки руху транспорту о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання оголосять окремо.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов наголосив, що столиця не може зупинити життя через війну, однак раз на день місто може зробити коротку паузу, щоб вшанувати тих, завдяки кому це життя триває.

— Ми не можемо повернути тих, хто на щиті. Але можемо зробити так, щоб їхня жертва не стала фоном. Щоб вона не розчинилася у міському шумі. Щоб у столиці України пам’ять була видимою, відчутною і спільною, — зазначив він.

Раніше ми писали, як активувати нагадування про хвилину мовчання у телефоні — читай в матеріалі покрокову інструкцію активації у додатку Київ Цифровий.

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