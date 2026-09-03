Податкова пільга на навчання 2026: перелік документів, сума та як отримати

Податкова пільга на навчання: хто може оформити

За даними порталу Державної податкової служби України, податкову пільгу на навчання можуть оформити:

студент (якщо він працює й офіційно сплачує податки);

члени його сім’ї першого ступеня спорідненості — мати, батько, дружина, або чоловік;

усиновлювачі або усиновлені діти;

Дідусь або бабуся, тітка, племінник не можуть оформити податкову знижку. Май це на увазі під час заповненні платіжних документів.

Які є вимоги для отримання податкової пільги та її розмір

Студент має бути громадянином України, навчатися в українському навчальному закладі, мати реєстраційний номер облікової картки платника податків та не бути приватним підприємцем.

Відшкодування не проводять на додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі.

Розмір податкової пільги становить 18% від вартості навчання.

Враховуються фактичні витрати, понесені минулого року. Сума податкової пільги на навчання не може бути більшою за суму сплаченого податку з доходів фізичних осіб.

У 2026 році можна подавати заяву на відшкодування плати за навчання за 2025 рік.

Для цього необхідно включно до 31 грудня поточного року подати декларацію про доходи за минулий рік.

Важливо знати, що витрати на гуртожиток — не відшкодовуються.

Документи, потрібні для оформлення податкової знижки

паспорт (копія);

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків), копія;

довідка про заробітну плату, нараховану протягом звітного року з включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати (форма №3);

декларація про майновий стан і доходи;

копія договору з навчальним закладом;

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень), які підтверджують оплату за навчання;

копії документів, що підтверджують ступінь споріднення, якщо за навчання сплачують рідні (приміром, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

заява, в якій вказаний рахунок для пересилки грошей.

Подати заяву на отримання послуги можна, або самому, або через свого законного представника. Про це повідомляє портал Дія.