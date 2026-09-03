Податкова пільга на навчання 2026: перелік документів, сума та як отримати

Студенти університетів, інститутів, коледжів України, які здобувають освіту на платній контрактній основі, можуть повертати частину коштів за навчання у вигляді податкової знижки. Що таке податкова пільга на навчання, як саме її отримати, які документи для цього потрібні й про які суми йдеться — читай у матеріалі.
Як самому розрахувати суму податкової знижки
Податкова знижка розраховується за формулою:
Податкова знижка = Сума податку з заробітної плати – (заробітна плата – витрати на навчання) * 18%.
Пояснимо формулу:
В довідці, яку ти отримаєш від роботодавця, є сума твого доходу у вигляді заробітної плати та сума утриманого з нього податку. Від зарплати за рік відніми плату за навчання за вказаний період та отриману суму помнож на 18% (ставка податку).
Потім отриману суму відніми від суми податку із заробітної плати, зазначеної в довідці. Так ти дізнаєшся, скільки грошей зі сплати за навчання тобі повернуться.
Коли чекати на повернення пільгової знижки та як її отримати
Сума пільги може бути зарахована на твій банківський рахунок у будь-якому комерційному банку. Також її можуть надіслати поштовим переказом на зазначену в декларації адресу.
Знижку повернуть протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації.
А якщо ти хочеш більше дізнатися, як оформити податкову знижку на навчання переглянь це відео:
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