Стиль життя

Податкова пільга на навчання 2026: перелік документів, сума та як отримати

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 13:30 3 хв.
податкова знижка на навчання
Фото Pexels

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