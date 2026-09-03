До 8 років за ґратами: що не можна знімати на залізниці під час війни

В Україні нагадали про правила фото- та відеозйомки на залізниці. Під час війни звичайне фото з коліями чи вокзалом може містити значно більше інформації, ніж здається на перший погляд. У кадр можуть потрапити об’єкти інфраструктури, техніка або дані про рух військових вантажів.

Що не варто знімати на залізниці

В Укрзалізниці закликають не фотографувати та не знімати об’єкти залізничної інфраструктури без попереднього погодження. Особливо це стосується місць, які можуть мати значення для роботи критичної інфраструктури.

Залізничний транспорт належить до підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і критичної інфраструктури. До потенційно чутливих об’єктів належать, зокрема, депо, станції, енергетичні об’єкти, системи сигналізації та зв’язку, а також рухомий склад.

Навіть звичайне фото або відео може дозволити визначити розташування об’єкта, його технічний стан, масштаби пошкоджень, кількість техніки чи особливості роботи залізниці.

Саме тому не варто самостійно проникати на територію депо, підстанцій або інших об’єктів залізничної інфраструктури заради контенту. Також не слід знімати місця російських ударів, якщо такі кадри можуть розкрити важливу для ворога інформацію.

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За що може загрожувати кримінальна відповідальність

Особливо небезпечними можуть бути фото та відео, на яких видно переміщення військовослужбовців, техніки чи озброєння залізницею.

Поширення таких матеріалів може мати не лише репутаційні чи адміністративні наслідки. У певних випадках за це передбачена кримінальна відповідальність — аж до 8 років позбавлення волі.

В Укрзалізниці зазначають, що у разі незаконної зйомки працівники компанії можуть викликати правоохоронців. Інформацію про порушення також передають відповідним органам, які вже надають правову оцінку діям людини.

Як погодити зйомку на об’єктах Укрзалізниці

Якщо фото- або відеозйомка необхідна для роботи, її потрібно попередньо погодити з компанією. Для цього в компанії радять звертатися на електронну адресу Infopress@uz.gov.ua.

В умовах війни важливо пам’ятати: не кожен кадр варто публікувати. Те, що для однієї людини виглядає як звичайне фото, в іншому контексті може стати джерелом інформації про роботу важливого об’єкта.

Безпека залізниці залежить не лише від працівників і військових. Іноді вона починається з простого рішення — не натискати кнопку опублікувати.

Голловне фото: Укрзалізниця.

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