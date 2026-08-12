Стиль життя Свята

Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 12 Серпня 2026, 13:15 3 хв.
рош га шана 2026
Рош га-Шана Фото Unsplash

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