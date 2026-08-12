З Днем молоді 2026! Добірка привітань для енергійних і чарівних

Молодість — чарівний період у житті. Ти не завжди розумієш, що це твої найкращі роки, але з теплом згадуєш потім кожен момент, адже вони яскраві та бурхливі, сповнені нових відчуттів та натхнення. Тож як хотілося б цей період святкувати щодня.
Та для цього є особливий — День молоді. Раніше його відзначали в останню неділю червня, але у 2021 році перенесли на 12 серпня.
Тож як тепер привітати найближчих з цим чудовим святом? Вікна приготувати для тебе спеціальну підбірку привітань з Днем молоді 2026 у віршах, прозі та картинках.
Привітання з Днем молоді 2026 у віршах
Молодість — чудовий квіт життя,
Вона дарує барви світлі.
Нехай твої мрії не йдуть у забуття,
І щастя кружляє у повітрі!
З Днем молоді!
***
Молодість — дивовижний час,
Він запалює душу як вогонь.
Мрії майбутнього летять як птах,
Дивись лиш до них не охолонь!
***
Сьогодні летить до тебе вітання,
З Днем молоді — від усієї душі!
Щастя, радості та яскравих днів процвітання,
Вони нехай супроводжують тебе завжди.
***
З Днем молоді вітаю тебе,
Веселість, сміливість нехай він несе.
Без сумнівів у майбутнє крокуй,
Та усмішкою інших ніжно лікуй!
Привітання з Днем молоді 2026 у прозі
Молодість — яскравий період життя, коли серце бринить в бурхливому ритмі, а очі блищать від відкриттів та натхнення. Сьогодні святкуємо неперевершену енергію мрій, які дарує нам цей період життя. Нехай цей день приносить тобі радість, сміх та незабутні миті! З Днем молоді!
***
Нехай День молоді принесе тобі багато щастя, пригод та незабутніх моментів. Бажаю завжди зберігати відкрите серце та розум до нового, а також вірність своїм цілям. Ніколи не втрачай того прекрасного духу молодості, що живе в тобі.
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Молодість — це не лише вік, але й стан душі. Це той час, коли кожен день — новий шанс відкрити для себе щось незвичайне, робити перші кроки в невідоме, зустрічати вранішнє сонце з посмішкою на обличчі. Святкуй цей стан щодня, а сьогодні — особливо! З Днем молоді!
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Сьогодні — це свято твоєї молодості. Я вірю, що вона принесе тобі найкращі миті у твоєму житті. Вітаю з Днем молоді!
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З Днем молоді! Бажаю завжди залишатися енергійним (-ою), сміливим (-ою) та відкритим (-ою) до нових можливостей. Нехай життя дарує яскраві враження й приводи для щирих усмішок.
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Вітаю з Днем молоді! Хай мрії надихають, сили додаються, а кожен день приносить щось нове й цікаве. Не забувай про щастя тут і зараз!
Привітання з Днем молоді 2026 у картинках
Ділися цими вітальними картинками з найріднішими!
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