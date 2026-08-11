Серіал 24: у День Незалежності на ICTV2 покажуть екшн про полонених українських моряків

У День Незалежності України, 24 серпня, о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра воєнного екшну під назвою 24. У 4-серійному серіалі покажуть реальну історію 24 українських військових моряків, які у 2018 році потрапили в російський полон, але залишилися вірними військовій присязі та Україні.

Про що серіал 24

Події серіалу 24 розгортаються восени 2018 року. Три українські військові кораблі вирушають із Чорного моря до Азовського, виконуючи плановий перехід через Керченську протоку. Під час проходження українські екіпажі атакують, а військові моряки потрапляють у російський полон.

Наступні 286 днів вони проведуть у московському Лефортово. Попри психологічний тиск, допити та спроби змусити зректися України, жоден із моряків не відмовився від військової присяги.

Як і завдяки чому вони вистояли? Яку роль у цій боротьбі відіграли родини бранців та їхні адвокати? І що насправді відбувалося за стінами Лефортово? Відповіді на ці питання – у подіях серіалу 24.

— Сила держави починається з сили конкретних людей — і це головний наш меседж. Оці 24 хлопці стали символом того, що Україна не здається, навіть якщо всі обставини проти. Неймовірно, але сьогодні ця історія звучить гучніше, бо розповідає не тільки про героїзм і лідерство, а передовсім про людську гідність, — коментує режисер серіалу Заза Буадзе.

Чим цікавий серіал 24

Серіал 24 — це символ цілого народу, що став заручником імперії, але не втратив ані свого голосу, ані обличчя, ані імені. І не випадково, що телепрем’єра стрічки про героїзм моряків відбувається саме у День Незалежності України.

Глядач побачить масштабні сцени на воді, військові операції, атмосферу Лефортово, а також особисті історії людей, чиє життя назавжди змінили кілька хвилин у Керченській протоці.

Головні ролі виконали Олександр Форманчук, Костянтин Корецький, Ольга Сумська, Анастасія Король, Олександр Божко, Тамара Антропова, Андрій Пономаренко, Роман Покровський, Анна Романова, Наталія Корецька, Ігор Рубашкін, Олександр Зіневич, Ернест Ощіпок.

— Мені б хотілося, щоб у часи війни цей серіал повернув людям віру в чесність, мужність, свободу та солідарність. Наші хлопці були згуртовані, і їхня перемога стала можливою, бо жоден із них не зламався. Попри те, що їх ламали, їм казали, що держава від них відмовилась, наші моряки все одно обрали свободу, адже це не абстрактна ідея, це те, за що варто боротися, – каже креативна продюсерка і співавторка сценарію Валентина Руденко. Серіал 24 на ICTV2 / 7 Фотографій

Як створювали серіал 24

24 створила компанія ТОВ Основа Фільм Продакшн за підтримки Міністерства культури України.

Зйомки відбулися восени 2025 року в Києві, на Дніпрі та на інших реальних локаціях. Частину сцен, що відтворюють перебування українських моряків у Лефортово, знімали у справжній в’язниці та спеціально побудованих декораціях, щоб максимально точно передати атмосферу тих подій.

Режисер-постановник: Заза Буадзе

Оператор-постановник: Олексій Цвілодуб

Сценарій: Валентина Руденко, Заза Буадзе, Ілля Пилюк

Креативна продюсерка: Валентина Руденко

Виконавчий продюсер: Олексій Сень

Генеральні продюсерки: Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц

Раніше ми повідомяли про те, що телеканал ICTV2 показав перші кадри серіалу Швидкарі. 12-серійний проєкт має вийти на екрани восени.

Фото: ICTV2

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