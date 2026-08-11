Месники —Таємні війни 2027: коли вийде фільм та що про нього відомо

Кіновсесвіт Marvel готується до наймасштабнішої події у своїй історії. Після неймовірного успіху Завершення, студія вирішила підняти ставки ще вище, готуючи глядачам грандіозний кросовер, який об’єднає не лише сучасних героїв, а й персонажів із минулих епох (Людей Ікс, Фантастичну четвірку та інших).

Месники: Таємні війни дата виходу

Найбільше запитань у фанатів викликає саме те, коли Marvel Studios презентує свій головний шедевр. Офіційно фільм Месники: Таємні війни заплановано на — 7 травня 2027 року.

Спочатку прем’єра мала відбутися значно раніше, проте через страйки в Голлівуді та зміну творчого вектору (зокрема, заміну сюжетної лінії Канґа Завойовника на історію Доктора Дума), терміни змістилися.

Варто розуміти, що Месники: Таємні війни 2027 року стануть завершальним акордом шостої фази. Перед цим на великі екрани вийде стрічка Месники: Сходження Доктора Дума у 2026-му, яка закладе фундамент для майбутнього колапсу всесвітів.

Незважаючи на величезний ажіотаж, офіційний трейлер Месників: Секретних війн наразі відсутній. Студія Marvel зазвичай починає рекламну кампанію за пів року до релізу, тому перші кадри ми побачимо не раніше кінця 2026 року.

Проте інсайдери натякають, що перші тизери можуть показати на San Diego Comic-Con, щоб підігріти інтерес публіки до Світу Битв (Battleworld) — планети, де зіштовхнуться різні реальності.

Цікаво, що на YouTube зараз багато фан-відео (concept trailers), які не мають стосунку до офіційного продукту Marvel. Справжнє відео з’явиться лише після того, як брати Руссо розпочнуть активну фазу фільмування.

Месники: Секретні війни 2027: що відомо про фільм

Сюжет Месників: Таємні війни обертається навколо концепції вторгнень, де два всесвіти стикаються, знищуючи один одного. Саме це ми бачили в сцені після титрів Доктора Стренджа 2.

Marvel планує зробити цей фільм точкою перезавантаження (Soft Reboot) для всього кіновсесвіту, що дозволить інтегрувати нових героїв у спільний світ.

Оскільки режисерами офіційно призначені брати Руссо (автори Війни нескінченності та Завершення), кредит довіри у глядачів величезний.

Кевін Файґі вже підтвердив, що за масштабом цей проєкт перевершить усе, що ми бачили раніше. Це буде 40-й фільм КВМ, який об’єднає в собі 20 років історії супергеройського кіно.

Раніше ми ділилися рецензією на фільм Марвели.

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