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Зорепад Персеїди 2026: коли в Україні можна побачити десятки падаючих зірок

Ольга Петухова, редакторка сайту 11 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
зорепад пересеїди
Фото Pexels

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