Зорепад Персеїди 2026: коли в Україні можна побачити десятки падаючих зірок

Зорепад Персеїди у 2026 році досягне піку в ніч із 12 на 13 серпня. Саме після опівночі та перед світанком умови для спостережень будуть найкращими.

Що таке Персеїди, чому трапляється зорепад і як його спостерігати — у матеріалі Вікон.

Зорепад Персеїди 2026 12-13 серпня 2026

Персеїди — це потік дрібних частинок, які залишила після себе комета 109P/Свіфта—Туттля. Коли Земля щороку проходить крізь цей шлейф, частинки врізаються в атмосферу на швидкості близько 59 км/с і згорають, створюючи зорепад. Сама комета має ядро близько 26 км у діаметрі й робить оберт навколо Сонця приблизно за 133 роки.

Цього року Персеїди активні приблизно з 17 липня до 24 серпня, але найбільше метеорів очікується саме в ніч з 12 на 13 серпня 2026. Якщо небо не закриє хмарами, можна побачити близько 50–75 метеорів на годину, а Європейське космічне агентство допускає до 80–100 метеорів на годину за умов темного чистого неба.

Назву потік отримав від сузір’я Персея — саме там розташований його радіант, тобто умовна точка, з якої метеори ніби вилітають. В Україні шукати його варто в північно-східній частині неба, неподалік Кассіопеї. Проте дивитися прямо на Персея не варто: метеори поблизу радіанта здаються коротшими. Краще перевести погляд вище й трохи вбік, охоплювати якомога більшу ділянку неба.

Найкращий час для спостереження — приблизно з опівночі до світанку 13 серпня. Тоді очікується пік зорепаду Персеїди.

Цікаво, що пік зорепаду цього року збігається з молодиком 12 серпня. Місячного світла буде зовсім мало, і воно не заважатиме спостереженням.

Де найкраще дивитися серпневий зорепад 2026

Якщо хочеш спостерігати зорепад Персеїди тікай якомога далі від освітлених ділянок. Навіть світ з вікон будинків може знизити видимість і серйозно заважати.

А от телескоп чи бінокль не потрібні: метеори краще спостерігати неозброєним оком, бо вони можуть з’являтися в різних частинах неба.

Найкраще лягти в крісло чи на каримат і дивитися вгору. Очам потрібно близько 30 хвилин, щоб адаптуватися до темряви, тому смартфон краще відкласти й чекати у темряві.

Цьогорічні Персеїди цікаві іще і тим, що 12 серпня очікується сонячне затемнення. В Україні воно буде частковим і триватиме приблизно з 20:10 до 20:53 за київським часом. Побачити його можна переважно на заході України. Більше про затемнення Сонця у серпні 2026 — читай у нашому іншому матеріалі.

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