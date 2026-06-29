Стиль життя

Полуничний Місяць 2026: коли астрономічне явище буде видно в Україні

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Червня 2026, 16:00 3 хв.
полуничний місяць 2026
Фото Pexels

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