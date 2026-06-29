Полуничний Місяць 2026: коли астрономічне явище буде видно в Україні

В останні дні червня 2026 року жителі Землі, зокрема й українці, зможуть стати свідками унікального астрономічного явища — першої повні цього літа, яка має назву Полуничний Місяць.

Читай в матеріалі, коли буде Полуничний Місяць в Україні та о котрій треба дивитися на небо, аби його побачити.

Полуничний Місяць в Україні: коли треба спостерігати за явищем

За київським часом пік повні настане у вівторок, 30 червня, о 03:54 (за північноамериканським часом подія припаде на вечір 29 червня).

Проте для людського ока супутник Землі виглядатиме повністю круглим і освітленим упродовж кількох діб — у вечірні години 29 червня, а також у ніч проти 30 червня.

Назва цієї повні не пов’язана з кольором самого небесного тіла, а походить від фольклору корінних американських племен алгонкінів, оджибве та лакота, які за допомогою місячного календаря визначали початок сезону збору дикої суниці та полуниці.

Цьогорічний Полуничний Місяць є особливим для дослідників та любителів астрономії через збіг одразу трьох унікальних факторів. Головна особливість полягає в тому, що червнева повня збігається з так званою мікроповнею.

Супутник перебуватиме поблизу апогею — найвіддаленішої точки своєї орбіти від Землі, через що його реальний диск буде приблизно на 12–14% меншим і помітно тьмянішим, ніж під час звичних повних місяців чи суперповеней.

Окрім цього, подія відбувається невдовзі після літнього сонцестояння.

Оскільки Сонце зараз описує свою найвищу дугу на небі, Місяць, навпаки, рухатиметься максимально низько над небосхилом, проходячи найнижчу траєкторію за весь 2026 рік.

Через низьке положення над обрієм виникає місячна ілюзія — оптичний обман, завдяки якому супутник здається людині напрочуд великим і яскравим, коли перебуває поруч із деревами чи будівлями на горизонті.

Крім того, проходячи крізь щільні шари атмосфери низько над землею, відбите світло розсіюється, забарвлюючи супутник у насичені теплі золотисто-помаранчеві та абрикосові відтінки.

Для того щоб повноцінно насолодитися цим астрономічним видовищем, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

найкраще починати спостереження безпосередньо у момент сходу Місяця у вечірніх сутінках 29 червня (в Україні супутник почне з’являтися орієнтовно після 20:44);

варто заздалегідь обрати високу точку, відкрите поле, пагорб або узбережжя водойми, щоб мати безперешкодний огляд на південно-східний горизонт, де з’явиться світило;

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