Клубничная Луна 2026: когда астрономическое явление будет видно в Украине

В последние дни июня 2026 года жители Земли, в том числе и украинцы, смогут стать свидетелями уникального астрономического явления — первого полнолуния этим летом, которое называется Клубничная Луна.

Читай в материале, когда будет Клубничная Луна в Украине и о которой нужно смотреть на небо, чтобы ее увидеть.

Клубничная Луна в Украине: когда нужно наблюдать за явлением

По киевскому времени пик полнолуний наступит во вторник, 30 июня, в 03:54 (по североамериканскому времени событие придется на вечер 29 июня).

Однако для человеческого глаза спутник Земли будет выглядеть полностью круглым и освещенным в течение нескольких суток — в вечерние часы 29 июня, а также в ночь на 30 июня.

Название этой полнолуния не связано с цветом самого небесного тела, а происходит от фольклора коренных американских алгонкиновских племен, оджибве и лакота, которые с помощью лунного календаря определяли начало сезона сбора дикой земляники и клубники.

Нынешняя Луничная Луна является особенной для исследователей и любителей астрономии из-за совпадения сразу трех уникальных факторов. Главная особенность состоит в том, что июньское полнолуние совпадает с так называемым микрополностью.

Спутник будет находиться вблизи апогея — самой отдаленной точки своей орбиты от Земли, из-за чего его реальный диск будет примерно на 12–14% меньше и заметно тусклее, чем во время привычных полных месяцев или супернаводнений.

Кроме того, событие происходит вскоре после летнего солнцестояния.

Поскольку Солнце сейчас описывает свою самую высокую дугу на небе, Луна, напротив, будет двигаться максимально низко над небосводом, проходя самую низкую траекторию за весь 2026 год.

Из-за низкого положения над горизонтом возникает лунная иллюзия — оптический обман, благодаря которому спутник кажется человеку удивительно большим и ярким, когда находится рядом с деревьями или зданиями на горизонте.

Кроме того, проходя через плотные слои атмосферы низко над землей, отраженный свет рассеивается, окрашивая спутник в насыщенные теплые золотисто-оранжевые и абрикосовые оттенки.

Для того чтобы полноценно насладиться этим астрономическим зрелищем, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

лучше всего начинать наблюдение непосредственно в момент восхода Луны в вечерних сумерках 29 июня (в Украине спутник начнет появляться ориентировочно после 20:44);

заранее выбрать высокую точку, открытое поле, холм или побережье водоема, чтобы иметь беспрепятственный обзор на юго-восточный горизонт, где появится светило;

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