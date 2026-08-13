Верити 2026: когда психологический триллер выйдет в Украине

Любители творчества американской писательницы Коллин Гувер находятся сейчас в волнующем ожидании экранизации ее романа-бестселлера Тайный дневник Верити. Психологический триллер о семье Кроуфорд срежиссировал Майкл Шоуолтер, а главные роли исполнили первые звезды Голливуда. Увидеть, что из этого получилось, можно будет уже совсем скоро, потому что дата выхода фильма Верити в Украине — 1 октября.

Читай, что известно о сюжете и съемках киноленты, — в нашем материале.

Верити 2026: дата выхода

Фильм начнут показывать в украинских кинотеатрах с 1 октября 2026 года. Такая предварительная информация отмечена на сайтах Планеты кино и Multiplex. Точная информация появится ближе к премьере киноленты.

Известно, что сначала фильм по книге Коллин Гувер должны были показать в мае этого года, но затем премьеру перенесли на октябрь.

Верити 2026: трейлер и сюжет

Первый официальный тизер-трейлер показали зрителям еще весной, 28 апреля. Тизер с самого начала передает зловещую атмосферу этой истории, изображая супругов Кроуфорд и писательницу Лоуэн в бурном вихре событий.

О чем фильм Верити

Фильм является экранизацией романа-бестселлера, рассказывающего о безработной молодой писательнице Лоуэн Эшли. В трудный период жизни с Лоуэн связывается Джереми Кроуфорд, который является мужем известной и успешной писательницы Верити Кроуфорд. Джереми просит безработную девушку помочь завершить популярную серию книг его жены.

Дело в том, что Верити Кроуфорд больше не может самостоятельно писать свои романы, потому что после загадочной автокатастрофы она перестала двигаться и разговаривать. Поэтому Лоуэн должна приехать в дом семьи Кроуфорд и дописать последние романы, которые не успела создать литературная звезда.

Оказавшись в роскошном имении популярного автора бестселлеров, Лоуэн случайно находит там ее автобиографию, из которой узнает жуткие и неоднозначные подробности жизни этой пары.

Актерский состав фильма Верити 2026

Главные роли в экранизации книги Коллин Гувер сыграли популярные голливудские актеры.

Роль загадочной писательницы исполнила оскароносная Энн Хэтэуэй, ее мужа Джереми зрители увидят в исполнении Джоша Хартнетта, а пробираться сквозь зловещие тайны чужой семьи будет Дакота Джонсон, сыгравшая Лоуэн Эшли.

Ранее мы рассказывали о лучших фильмах с американской актрисой Дакотой Джонсон.

Фото: скриншот трейлера фильма Верити

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!