Энн Хэтэуэй: фильмы с американской актрисой, которые отлично подойдут для просмотра вечером

Энн Хэтэуэй — это актриса родом из США, имя которой ассоциируется с харизмой и талантом в голливудской киноиндустрии. Ее актерское мастерство и способность перевоплощаться позволили сыграть роли в фильмах разных жанров — от драмы и комедии до научной фантастики и криминальных историй.

Поэтому Вікна-новини решили собрать пять фильмов с участием Энн Хэтэуэй, которые точно не оставят тебя равнодушным (-ой) и разнообразят твой вечер.

Фильмы с Энн Хэтэуэй

Интерстеллар

Научно-фантастическая кинолента 2014 года занимает 21 место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. В главных ролях снялись Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Кейси Аффлек и Майкл Кейн.

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Сюжет фильма развивается в недалеком будущем, где время людей на Земле подошло к концу. Поэтому команда ученых отправляется в исследование за пределы галактики, чтобы найти другое место, где бы люди могли существовать. Удастся ли им это и с какими трудностями исследователи столкнутся?

Дьявол носит Прада

Это комедийная драма 2006 года, которая была снята по мотивам одноименной книги американской писательницы Лорен Вайсбергер. В главной роли снялись Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

По сюжету, Энди переезжает из провинциального городка в Нью-Йорк и стремится стать журналисткой в самом популярном журнале о моде — Подиум. В конце девушка все же получает должность помощницы Миранды Пристли — деспотичной редактора журнала. Однако с какими испытаниями ей придется столкнуться на новой должности?

Стажер

Стажер — это кинокомедия, которая вышла на экраны в 2015 году. В главных ролях ленты снялись Роберт де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

Эта история о 70-летнем вдовце Бене Уиттакере, который не может сидеть спокойно дома на пенсии. Поэтому мужчина решает пойти на стажировку в интернет-магазин модной одежды под руководством Джулс Остин. Но удастся ли Бену влиться в молодой коллектив?

8 подруг Оушена

Это комедийно-криминальная лента 2018 года, что является продолжением на фильм Тринадцать друзей Оушена.

По сюжету, Дебби Оушен получает условно-досрочное освобождение из тюрьмы. Но девушка не планирует становиться на дорожку законопослушания. Вместо этого она разрабатывает план, чтобы похитить бриллиантовое колье стоимостью ориентировочно 100 млн. долларов. Однако самостоятельно ей это не удастся, поэтому в этом Дебби помогут знакомые и подруги из криминального мира.

Отпетые мошенницы

Это американская кинокомедия 2019 года выхода, которая является римейком на комедию 1998 года Отпетые мошенники. В главных ролях фильма снялись Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.

Этот фильм о двух девушках, которые мечтают роскошно жить, однако не хотят зарабатывать состояние упорным трудом. Вместо этого они решили наживаться на богатых людях, которые часто не обращают внимание на мелочи. На этот раз их цель — молодой и богатый айтишник. Девушки устроили за него соревнования и заключили пари: кто проиграет — должен отойти в сторону. Так кто победит и обманет мужчину?

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