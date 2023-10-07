Нет, здесь нет Лары Крофт. Какие фильмы с Анджелиной Джоли стоит посмотреть

Мы знаем Анджелину Джоли как миссис Смит, Лару Крофт, Фокс, но это далеко не все ее роли, на которые следует обратить внимание. Мы подготовили подборку интересных фильмов с голливудской актрисой — от трогательных драм до эпических приключений. В этих картинах Джоли показывает разнообразие и масштаб своего таланта. Спойлер – не только актерского.

Свою карьеру Анджелина начинала с фантастического боевика Киборг 2:Стеклянная тень 1993 года. Следующая роль – в картине Хакеры – принесла актрисе признание от критиков. Однако все равно долго она оставалась незамеченной. СМИ определенное время писали, что Джоли просто красивая, поэтому режиссеры это эксплуатируют, а играть ей нечего. Но женщина доказала, что ее мастерство — это не внешность. Это тяжелый труд, творчество и настойчивость.

И уже в 2000 году актриса получила Оскар за роль бунтарки Лизы Роув в драматической ленте Прерванная жизнь. Далее были премии Сатурн, Золотой глобус, награды на Hollywood Film Festival, MTV Movie Awards, Teen Choice Awards. Анджелина Джоли заявила о себе громко и на весь мир.

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Фильмы с Анджелиной Джоли

Джиа (1998)

Сюжет ленты построен на реальной истории взлета и падения известной модели Джии Каранджи в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Джиа – это не просто драма, нам показана трагедия жизни одной девушки, покорившей весь мир. Это фильм, который открывает нам занавес реальной жизни известных людей и демонстрирует, что их жизнь совсем не так беззаботна, как может показаться со стороны. Прекрасная актерская игра Анджелины Джоли удостоилась премии Золотой глобус и в очередной раз покорила сердца миллионов.

Подмена (2008)

Эмансипированная барышня Кристин Коллинз служит телефонисткой, с похвальной готовностью трудится в выходные и живет наперекор консервативной эпохе. Обходясь без приставки миссис перед фамилией, героиня воспитывает малолетнего сына, не рассчитывая на его отца.

С ежедневными проблемами Кристин вполне справляется, однако злой фатум готовит ей жесткое испытание: неизвестный ворует ее ребенка. Фильм основан на реальных событиях.

Занятая рэкетом и гангстерскими разборками полиция полгода ищет похищенное дитя, а после триумфально завершает расследование, вручая Кристин постороннего ребенка. Самозванный “сын” на полголовы ниже настоящего и гораздо худее, однако охотно зовет Коллинз мамой и радуется встрече. Пораженная мать не покидает поиски, требуя проведения экспертизы, но добивается обратного: ее полицейские объявляют душевнобольной.

Малефисента (2014, 2019)

В центре сюжета — история волшебницы Малефисенты, одиноко живущей в лесу, в окружении сказочными персонажами. Когда алчный король захотел захватить Болота, главная героиня смогла отразить удар, но нажила себе опасного врага. Король отправил на убийство волшебницы рыцаря Стефана. Он отрезал Малефисенте волшебные крылья, тем самым превратив справедливую фею в злую ведьму, единственным желанием которой остается месть…

Те, кто желает мне смерти (2021)

Увлекательный триллер об отважной пожарнице, которая вынуждена спасать ребенка от киллеров. Из-за того, что главная героиня год назад не смогла помочь трем детям спастись от лесного пожара, она хочет покончить с собой. Но ее планам помешает парень Коннор, за которым охотятся двое киллеров…

Вечные (2021)

Проект от студии Marvel, где Анджелина Джоли играет Тэну — свирепую воительницу, которая может создать любое оружие из космической энергии.

Турист (2010)

Американец Фрэнк едет в Европу для восстановления своей души, в вагоне встречает интересную женщину Элизу. Начиная с ней непринужденный флирт, он еще не осознает, что избран не просто так. Их отношения процветают на фоне увлекательных пейзажей Парижа и Венеции. Но скоро оказывается, что Элиза работает на Интерпол и вовлекает Фрэнка в шпионскую интригу, где он служит приманкой. Ее цель – вывести на чистую воду загадочного преступника, с которым у нее в прошлом были отношения.

Угнать за 60 секунд (2000)

Фильм рассказывает о Рэндалле Рейнсе, бывшем мастере по угоне авто, желавшем избавиться от своего темного прошлого. Но прошлое не готово отпустить его.

Хотя у Джоли здесь не главная роль, но довольно интересная.

Лента понравится ценителям боевиков и крутых авто.

Лазурный берег (2015)

Отметим, что Джоли является не только главной героиней фильма, но и его режиссером и сопродюсером вместе с Брэдом Питтом.

Ванесса – бывшая танцовщица, живущая с мужем – писателем Роландом. Вместе они, переживая кризис брака, отправляются в путешествие по Югу Франции. Однако эта поездка не сближает супругов, а наоборот, отдаляет друг от друга. Их ждет непростое испытание в небольшом приморском городе. Сможет ли пара бывших влюбленных воскресить светлые чувства, снова любить и быть любимыми?

Режиссерские работы Джоли

Несломленный (2014)

Фильм снят на основе реальных событий. Главный герой ленты — Луи Замперини, американский легкоатлет и участник Олимпийских игр 1936 года в Берлине. Джоли выступила режиссером и продюсером фильма.

Когда начинается война с Японией, Луис идет служить в авиацию бомбардиром, переживает крушение над Тихим океаном, проводит вместе с товарищами 47 дней на шлюпке в открытом море, там попадает в плен к японцам. Где над ним годами издевается капрал-садист Ватанабе, считающий своим долгом сломать знаменитого американца.

Кроме фильмов Несломленный и Лазурный берег, среди режиссерских работ Джоли: Место во времени, У края крови и меда, Сначала они убили моего отца и Без крови.

Гуманитарная деятельность Анджелины Джоли

Кстати, Анджелина Джоли не просто талантливая актриса, режиссер и продюсер, но и волонтер. Более 20 лет женщина была послом доброй воли ООН, помогала деткам в странах Африки и беженцам. В настоящее время Джоли продолжает свою деятельность в более широком наборе гуманитарных и прав человека.

Также она поддерживает Украину и приезжала во Львов в 2022 году. В своем Instagram она написала, что молится за украинцев:

— Как и многие из вас, я молюсь о людях в Украине. Я и мои коллеги из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест. Еще рано говорить, что может произойти, но значение этого момента – для народа Украины и для международного правопорядка – невозможно переоценить.

Ранее мы подробнее рассказывали о гуманитарной деятельности Анджелины Джоли.

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