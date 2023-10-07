Шоу-биз

Нет, здесь нет Лары Крофт. Какие фильмы с Анджелиной Джоли стоит посмотреть

Валерия Малицкая, главный редактор сайта Кристина Кушнирюк, практикантка сайта 07 октября 2023, 16:30
Фільми з Анджеліною Джолі
Фото: IMDb

Больше новостей
Занедбані пам’ятки України: костели та маєтки, які потребують реставрації
Наследство, которое мы теряем каждый день. Достопримечательности Украины, требующие немедленной реставрации
Нет, здесь нет Лары Крофт. Какие фильмы с Анджелиной Джоли стоит посмотреть
Что приготовить на романтический ужин: рецепты сытных и быстрых блюд, которые можно приготовить дома
Віктор Пендальчук
40 дней подвала и угроз. Рассказ учителя о плену и образовании на оккупированных территориях
Як пояснити дитині, чому я не можу купити їй дорогий подарунок
“Ребенок просит подарок, который я не могу себе позволить. Как объяснить это, чтобы не обидеть?”
Смотреть больше

Материалы по теме

Фільми на Геловін 2022: топ-5 найкращих фільмів
Настоящие ужасы и семейные комедии: подборка лучших фильмов на Хэллоуин
Дивні дива: 5 сезон: дата виходу нового сезону серіалу
Фанаты замерли в ожидании финала! Когда выйдет пятый сезон сериала Очень странные дела
Дженна Ортега: фільми та серіали
От маленьких ролей до звездных: в каких фильмах снималась Дженна Ортега и что о ней известно
Фільм Наполеон 2023 — дата виходу та про що фільм
Невероятная жажда величия и власти. Когда выйдет фильм Наполеон и почему его так ждут зрители

Видео
0:12:16
Віктор Пендальчук

40 дней подвала и угроз. Рассказ учителя о плену и образовании на оккупированных территориях
0:03:44
Альфа СБУ
Они выбирают “самую жирную” цель! Уникальные карды работы группы Альфа СБУ на Запорожском направлении
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрыть Украину Железным куполом: рассказываем об израильской системе ПВО
0:04:34
Жінка військовослужбовиця
Мурашки по коже. Откровенное интервью с женщиной, которая воюет за Украину уже восемь лет
0:11:57
Воїн ППО розповів, як збивають шахеди — детально
В момент сбивания чувствуешь гордость. Стрелец ПВО рассказал о своей работе и основных сложностях
0:03:32
Сапери
Всегда идут первыми! Как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении
0:05:31
Ситуація на сході України сьогодні — королівська 24 ОМБр збирає на дрони
Россияне теперь реже выходят из нор. Что происходит на фронте и как можно помочь нашим военным
0:02:39
Обстрел Грозы
Дочь, зять и сваха, погибли все… Рассказы тех, кто уцелел после обстрела поселка Гроза в Харьковской области
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Военные преступления России: какие бывают, как фиксируют, кто дает показания и для чего
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 6 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Нет, здесь нет Лары Крофт. Какие фильмы с Анджелиной Джоли стоит посмотреть
Читать дальше
Что приготовить на романтический ужин: рецепты сытных и быстрых блюд, которые можно приготовить дома
як схуднути при діабеті другого типу
Читать дальше
Не диетами, а полезными привычками: как похудеть при сахарном диабете второго типа?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь