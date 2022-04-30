Украину слышит и поддерживает весь мир. Анджелина Джоли приехала во Львов

Голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли во Львове. Об этом сообщает журналистка Майя Подгородецкая, видевшая знаменитость в кафе.

Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир, — пишет журналистка.

Анджелина Джоли в Украине вместе с коллегами ООН по делам беженцев занимается организацией помощи.

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Джоли с начала нападения России на наше государство поддерживала Украину и призывала мир помогать украинским беженцам и деткам.

— Я молюсь о прекращении войны. Это единственный способ остановить страдание и переселение людей. Ужасно видеть детей, которые платят за это потерянными жизнью и повреждением здоровья, — заявляла Анджелина.

Ранее Анджелина Джоли приезжала в больницу Ospedale Pediatrico Bambin Gesu при Святом Престоле в Италии, чтобы встретиться с украинскими детьми, которые прибыли туда на лечение из-за войны, а также пообщаться с врачами и медсестрами, что ухаживают за ними.