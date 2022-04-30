Шоу-биз

Украину слышит и поддерживает весь мир. Анджелина Джоли приехала во Львов

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 30 апреля 2022, 15:53
Анджеліна Джолі у Львові
Фото: Getty Images

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