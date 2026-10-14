Что почитать для лучшего понимания себя: подборка книг о ментальном здоровье

Забота о ментальном здоровье не ограничивается обращением к специалистам, когда переживать сложный период становится трудно. Важно также ежедневно прислушиваться к себе, понимать собственные эмоции и находить способы поддерживать свое состояние. Именно для этого программа ментальной поддержки украинских женщин Regeneration, основанная Фондом Елены Пинчук, совместно с Книгарней Є создала специальную подборку литературы.

Книги о ментальном здоровье: что почитать

В книжных магазинах сети появились психологические полки Regeneration × Книгарня Є. Подборку сформировали команда книжного магазина и психологи-фасилитаторы программы. В нее вошли издания о самопознании, отношениях, сложных переживаниях, травматическом опыте, войне, жизненных изменениях и поиске внутренней опоры.

Чтобы читателям было проще определиться с выбором, к каждой книге добавили рекомендацию психолога. Она объясняет, кому может подойти конкретное издание, на какие темы оно предлагает обратить внимание и почему его стоит прочитать.

— Мы живем во время, когда неопределенность и стресс стали частью повседневности, поэтому особенно важно находить способы поддерживать себя и лучше понимать собственное состояние. Иногда этот путь начинается с истории, в которой узнаешь собственные переживания, или с мысли, которая помогает по-новому взглянуть на свой опыт. Мы хотим, чтобы разговор о ментальном здоровье становился естественной частью повседневной жизни. Именно поэтому вместе с Книгарней Є мы собрали подборку книг, которые могут стать отправной точкой для важных разговоров с собой, — комментирует Ольга Сердюк, директор Фонда Елены Пинчук.

Психологические полки Regeneration × Книгарня Є представлены в книжных магазинах сети в Киеве, Львове, Сумах, Днепре, Николаеве, Одессе, Запорожье и Ивано-Франковске.

Как заботиться о себе в сложные времена

Ещё одним мероприятием, посвященным теме ментального здоровья, стала встреча в Книгарне Є, которая состоялась 10 октября по случаю Всемирного дня психического здоровья. Для участников организовали лекцию Как заботиться о себе в сложные времена: замечать, проживать, поддерживать, которую провела психолог и преподавательница программы Regeneration Анна Бородина.

Во время встречи речь шла о том, как распознавать собственное эмоциональное состояние, лучше понимать свои чувства, не накапливать переживания и находить способы поддерживать себя в повседневной жизни.

Что известно о программе Regeneration

Regeneration — программа ментальной поддержки украинских женщин, основанная в 2022 году Фондом Елены Пинчук в партнерстве с ОО Институт процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.

Ее создали для женщин, которые из-за войны живут в условиях длительного стресса и нуждаются в пространстве для восстановления и профессиональной психологической поддержки. Программа работает в формате групповых занятий с психологами-фасилитаторами. Участницы могут лучше понять своё состояние, поделиться сложными переживаниями и найти новые способы преодолевать жизненные трудности.

За время работы Regeneration поддержку получили более 3 тысяч украинских женщин. Осенью 2026 года программа начала самый масштабный набор участниц за весь период своей деятельности.

Раньше мы писали, в каком порядке читать книги Тесс Герритсен – все детали ищи в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!