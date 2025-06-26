Тесс Герритсен: в каком порядке читать книги автора

Если, возвращаясь домой, ты мечтаешь отгородиться от мира новой обложкой детективной книги или сразу окунуться в ее электронную версию — тогда этот материал для тебя. В каком порядке читать книги известной американской писательницы Тесс Герритсен — узнай прямо сейчас.

Тесс Герритсен — один из самых популярных авторов романтических и криминальных триллеров в Америке. Она написала 28 книг, которые разошлись миллионными тиражами по всему миру. Издательство Weekly окрестило ее королевой медицинского саспенса.

По профессии Тесс Герритсен — врач-терапевт, начинала карьеру как владелица медицинской клиники. А к писательству пришла благодаря хобби — ей понравилось придумывать сначала романтические, а затем медицинские детективные истории.

Но, кажется, таланты Тесс не имеют пределов: она пишет музыку, участвует в съемках фильмов ужасов и продолжает экспериментировать в разных жанрах литературы. В каком порядке читать книги Тесс Герритсен — смотри список.

Украинские печатные издания Тесс Герритсен читай по порядку:

Хирург Ассистент Грешно Двойник Смертницы Клуб Мефисто Хранитель смерти Убийственный холод Молчащая девушка Последний кто умрет Умереть снова Я знаю секрет Послушай меня

Порядок книг Тесс Герритсен по хронологии написания

Романтическую серию Тесс Герритсен читай в следующей последовательности:

Звонок после полуночи (1987)

Смерть под ножом хирурга (1990)

Надежда умирает последней (1992)

Свидетель (1992)

Считать виновной (1993)

Исчезла девушка (1994)

Охранник для невесты (1996)

Отдельная дилогия Семья Тевисток:

По их следам (1994)

Кто украл мое сердце (1995)

Медицинские и криминальные триллеры автора читай по порядку:

Жатва (1996)

Бешенство (1997)

Лихорадка (1998)

Химера (1999)

Сад костей (2007)

Как читать криминальные триллеры Герритсен:

Игра с огнем (2015)

Призрак ночи (2019)

Выбери меня (2021, соавтор Гэри Брейвер)

Цикл автора о расследовании детектива Джейн Риццоли и патологоанатома Маури Айлз читай в следующем порядке:

Хирург (2001)

Ученик (2002)

Грешница (2003)

Двойник (2004)

Смертницы (2005)

Клуб Мефисто (2006)

Хранитель смерти (2008)

Губительное место (2010)

Труновое молчание (2011)

Паутина смерти (2007)

Неопознанное тело (2012)

Выжить, чтобы умереть (2012)

Умереть снова (2014)

Я знаю тайну (2017)

Форма ночи (2019)

Выберите меня (2021)

Слушай меня (2022)

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