Тесс Ґеррітсен: в якому порядку читати книги авторки

Якщо, повертаючись додому, ти мрієш відгородитися від світу новою обкладинкою детективної книжки або одразу зануритися очима в її електронну версію — тоді цей матеріал для тебе. В якому порядку читати книги відомої своїми медичними трилерами американської письменниці Тесс Ґеррітсен — дізнайся просто зараз.

Тесс Ґеррітсен — одна з найпопулярніших авторок романтичних та кримінальних трилерів в Америці. Вона написала 28 книг, які розійшлися мільйонними тиражами по всьому світу. Видавництво Weekly охрестило її королевою медичного саспенсу.

За професією Тесс Ґеррітсен — лікарка-терапевтка, починала кар’єру як власниця медичної клініки. А до письменництва прийшла через хобі — сподобалося вигадувати спочатку романтичні, а потім й медичні детективні історії.

Але, здається, таланти Тесс не мають меж: вона пише музику, бере участь у зйомках фільмів жахів і продовжує експериментувати у різних жанрах літератури. В якому порядку читати книги Тесс Ґеррітсен — дивись список.

Українські друковані видання Тесс Ґеррітсен читай за таким порядком:

Хірург Асистент Грішна Двійник Смертниці Клуб Мефісто Хоронитель смерті Убивчий холод Дівчина, яка мовчить Останній хто помре Померти знову Я знаю секрет Послухай мене

Порядок книг Тесс Ґеррітсен за хронологією написання

Романтичну серію Тесс Ґеррітсен читай за такою послідовністю:

Дзвінок після опівночі (1987)

Смерть під ножем хірурга (1990)

Надія вмирає останньою (1992)

Свідок (1992)

Вважати винною (1993)

Зникла дівчина (1994)

Охоронець для нареченої (1996)

Окрема дилогія Родина Тевісток:

За їхніми слідами (1994)

Хто вкрав моє серце (1995)

Медичні та кримінальні трилери авторки читай в такому порядку:

Жнива (1996)

Сказ (1997)

Лихоманка (1998)

Хімера (1999)

Сад кісток (2007)

Як читати кримінальні трилери Геррітсен:

Гра з вогнем (2015)

Привид ночі (2019)

Вибери мене (2021, співавтор Гері Брейвер)

Цикл авторки про розслідування детектива Джейн Ріццолі та патологоанатома Маурі Айлз читай у такому порядку:

Хірург (2001)

Учень (2002)

Грішниця (2003)

Двійник (2004)

Смертниці (2005)

Клуб Мефісто (2006)

Зберігач смерті (2008)

Згубне місце (2010)

Трунове мовчання (2011)

Павутина смерті (2007)

Непізнане тіло (2012)

Вижити, щоб померти (2012)

Вмерти знову (2014)

Я знаю таємницю (2017)

Форма ночі (2019)

Виберіть мене (2021)

Слухай мене (2022)

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