Від кумедних до бентежних: оголосили короткий список Букерівської премії 2026

Оголосили короткий список Букерівської премії 2026 року, до якого увійшли шість книжок авторів із Англії, Шотландії, США та Ямайки. Короткий список (shortlist) відібрало журі під головуванням британської письменниці та телеведучої Мері Берд.

Про це повідомила у вівторок, 22 вересня, пресслужба літературної премії.

Короткий список Букерівської премії 2026

До короткого списку Букерівської премії 2026 потрапили романи Марлона Джеймса з Ямайки; М. Джона Гаррісона, Люка Кеннарда та Ребекки Перрі з Англії; Дугласа Стюарта з Шотландії; а також Елізабет Страут зі США:

Зниклі (The Disappearers) — Марлон Джеймс;

(The Disappearers) — Марлон Джеймс; Кінець усього (The End of Everything) — М. Джон Гаррісон;

(The End of Everything) — М. Джон Гаррісон; Чорна сумка (Black Bag) — Люк Кеннард;

(Black Bag) — Люк Кеннард; Чи можна нам нагодувати короля (May We Feed the King) — Ребекка Перрі;

(May We Feed the King) — Ребекка Перрі; Джон від Джона (John of John) — Дуглас Стюарт;

(John of John) — Дуглас Стюарт; Речі, які ми ніколи не кажемо (The Things We Never Say) — Елізабет Страут.

У цьогорічному shortlist є два попередні переможці – це шотландсько-американський письменник Дуглас Стюарт (2020 рік) та ямайський письменник Марлон Джеймс (2015 рік).

Елізабет Страут – єдина авторка у списку, яка вже була номінована раніше (короткий список 2022-го та довгий список 2016 року).

Ребекка Перрі потрапила до shortlist Букерівської премії 2026 із дебютним романом.

— Ці романи варіюються від кумедних до бентежних, від лякаюче дивних до тривожно побутових, від сильно шокуючих до інтригуюче стриманих, — зазначила голова журі премії Мері Берд.

Зазначається, що у своїй основі ці книги розмірковують про ідентичність – як індивідуальну, так і колективну, а також показують силу, яка формує людей. Ці шість романів, які охоплюють історичну прозу, сучасний реалізм та близьке майбутнє, ставлять питання — що означає бути людиною у світі, що постійно змінюється.

Переможця цьогорічної премії оголосять 9 листопада на церемонії в Лондоні.

Раніше ми розповідали про книгу-лавреата Букерівської премії 2025 року.

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