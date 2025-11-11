Букерівська премія 2025: переможець, лауреати та головна книга року

Одна з головних літературних нагород світу — Букерівська премія 2025 — оголосила свого переможця. Лауреатом став угорсько-британський письменник Девід Салай.

Цього разу журі відзначило його роман Плоть — історію про чоловіка, розірваного подіями, що виходять за межі його розуміння. Про це повідомили на офіційному сайті The Booker Prize.

Букерівська премія 2025: історія книги, що підкорила журі

За словами журі, роман Плоть написаний лаконічною, але глибокою прозою. Події охоплюють кілька десятиліть — від угорського житлового масиву до лондонських особняків.

У центрі сюжету — емоційно відсторонений чоловік, життя якого руйнують події, що виходять за межі його розуміння.

Букерівська премія книги цього року втілила головну ідею — людяність без пафосу. Для Девіда Салая це вже шоста художня робота. Автор також потрапляв до короткого списку Букерівської премії у 2016 році.

Букерівська премія лауреати 2025 року

Роман Плоть обрали серед шести видань короткого списку.

У довгому списку Букерівської премії 2025 також була канадійка українського походження Марія Рева з романом Endling.

Голова журі Родді Дойл, який сам входить до списку лауреатів Букерівської премії, наголосив:

Усі романи блискуче людяні. Це книги, у яких немає показного хизування, лише глибокі історії.

Букерівська премія 2025: переможець отримав 50 тисяч фунтів

Переможець Букерівської премії 2025, Девід Салай, отримає 50 000 фунтів стерлінгів (приблизно 2,4 млн гривень) і спеціальний трофей. Його вручить минулорічна лауреатка — Саманта Харві.

Історія та значення Букерівської премії

Букерівська премія (The Booker Prize) — одна з найвідоміших міжнародних літературних відзнак. Її започаткували у 1969 році.

Спочатку Букерівська премія книги присуджувалась авторам із країн Співдружності за найкращий роман, написаний англійською мовою.

Першим лауреатом Букерівської премії став Персі Говард Ньюбі за роман За це доведеться відповісти.

Нагадаємо, інша престижна нагорода — Пулітцерівська премія 2025 — цього року відзначила журналістів, які писали про найгучніші події світу: замах на Дональда Трампа, наркоторгівлю та розслідування про Ілона Маска.

