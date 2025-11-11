Букеровская премия 2025: победитель, лауреаты и главная книга рок

Одна из главных литературных наград мира — Букеровская премия 2025 — объявила своего победителя. Лауреатом стал венгерско-британский писатель Дэвид Салай.

В этот раз жюри отметило его роман Плоть — историю о мужчине, разрываемом событиями, выходящими за пределы его понимания. Об этом сообщили на официальном сайте The Booker Prize.

Букеровская премия 2025: история книги, покорившей жюри

По словам жюри, роман Плоть написан лаконичной, но глубокой прозой. События охватывают несколько десятилетий — от венгерского жилого массива до лондонских особняков.

В центре сюжета — эмоционально отстраненный мужчина, чья жизнь рушится под воздействием событий, выходящих за рамки его понимания.

Букеровская премия книги в этом году воплотила главную идею — человечность без пафоса. Для Дэвида Салая это уже шестое художественное произведение. Автор также попадал в короткий список Букеровской премии в 2016 году.

Букеровская премия лауреаты 2025 года

Роман Плоть выбрали из шести изданий короткого списка. В длинный список Букеровской премии 2025 также вошла канадка украинского происхождения Мария Рева с романом Endling.

Глава жюри Родди Дойл, который сам входит в список лауреатов Букеровской премии, подчеркнул:

Все романы блестяще человечны. Это книги, в которых нет показного хвастовства, только глубокие истории.

Букеровская премия 2025 победитель получил 50 тысяч фунтов

Победитель Букеровской премии 2025, Дэвид Салай, получит 50 000 фунтов стерлингов (примерно 2,4 млн гривен) и специальный трофей. Его вручит прошлогодняя лауреатка — Саманта Харви.

История и значение Букеровской премии

Букеровская премия — одна из самых известных международных литературных наград. Ее учредили в 1969 году.

Сначала Букеровская премия книги присуждалась авторам из стран Содружества за лучший роман, написанный на английском языке.

Первым лауреатом Букеровской премии стал Перси Говард Ньюби за роман За це треба відповісти.

Напомним, другая престижная награда — Пулитцеровская премия 2025 — в этом году отметила журналистов, писавших о самых громких событиях мира: покушении на Дональда Трампа, наркоторговле и расследовании об Илоне Маске.

