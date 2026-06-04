Планета на порозі аномалії: ООН попереджає про супер Ель-Ніньйо та рекордну спеку

Світ має готуватися до різкого стрибка екстремальних погодних умов та тривалих хвиль спеки. З таким попередженням виступила Всесвітня метеорологічна організація ООН, вказуючи на появу потенційно виняткового природного явища Ель-Ніньйо.

За прогнозами фахівців, імовірність того, що тепла фаза кліматичного циклу в Тихому океані активізується вже до серпня, становить 80 відсотків, а до листопада цей показник зросте до дев’яноста відсотків. Про це пише POLITICO.

Повернення Ель-Ніньйо означає не просто тимчасове потепління, а серйозне посилення наслідків антропогенної зміни клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав цю ситуацію терміновим кліматичним попередженням, зазначивши, що нові умови фактично підживлять вогонь глобального потепління.

Географія кліматичних аномалій: де чекати повеней, а де посухи

Наслідки феномена будуть нерівномірними для різних частин світу. ВМО прогнозує, що південні регіони США, Центральна Азія, деякі райони Латинської Америки та Ріг Африки зіткнуться з аномальною кількістю опадів, що несе ризики руйнівних повеней і зсувів ґрунту.

Натомість Австралія, Індонезія, країни Карибського басейну та Південна Азія можуть опинитися в епіцентрі жорстоких посух. Для Європи точні прогнози наразі залишаються складними через значну віддаленість континенту від епіцентру подій у Тихому океані, проте загальна тенденція до підвищення температур не омине і цей регіон.

Загроза енергетиці та світовим запасам їжі

Очікуваний кліматичний зсув відбудеться на тлі вже існуючих проблем у світовій економіці. Екстремальна спека значно підвищить попит на електроенергію для охолодження, що створить критичне навантаження на мережі. Крім того, під загрозою опиниться гідроенергетика через обміління річок у посушливих регіонах.

Ситуація ускладнюється нестачею добрив і палива, що вже відчувається в багатьох країнах через напруженість навколо Ормузької протоки. Генеральний секретар ВМО Селесте Сауло зауважила, що Ель-Ніньйо виведе продовольчі та водні системи багатьох громад за межі їхніх можливостей, сприяючи поширенню небезпечних захворювань і посилюючи тиск на медицину.

Ймовірність появи Супер Ель-Ніньйо

Експерти припускають, що поточне явище може набути статусу супер Ель-Ніньйо. Це трапляється, коли температура морської води у відповідному регіоні Тихого океану підвищується більш ніж на 2 градуси Цельсія. Єдиний раз у поточному столітті такий поріг було подолано у 2015–2016 роках, що призвело до катастрофічних наслідків.

Низка прогнозів, зокрема від Європейського центру середньострокових передбачень, вказує на те, що майбутній цикл може не лише досягти цієї критичної позначки, а й суттєво її перевищити. Нагадаємо, що попередній Ель-Ніньйо у 2023 році сприяв тому, що 2024-й став найспекотнішим роком в історії спостережень. Нова ж хвиля аномалії здатна встановити чергові температурні антирекорди вже до 2027 року.

Попри тривожні прогнози, у метеорологічній організації ООН наголошують: якщо держави забезпечать ефективну роботу систем раннього попередження та вчасно підготують інфраструктуру, Ель-Ніньйо не обов’язково має призвести до масштабної катастрофи.

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