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Планета на порозі аномалії: ООН попереджає про супер Ель-Ніньйо та рекордну спеку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Червня 2026, 16:00 3 хв.
Екстремальна погода та Супер Ель-Ніньйо: ООН б’є на сполох через клімат
Фото Pexels

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