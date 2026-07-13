Погода в Буковелі на серпень 2026: якою буде погода у серпні і чи чекати дощів

Серпень у Карпатах традиційно вважається одним із найкращих місяців для відпочинку. Якщо вірити попередньому прогнозу, погода в Буковелі 2026 буде досить комфортною: без сильної спеки, із прохолодними ночами та періодичними дощами.

Якою буде погода у серпні в Буковелі 2026

За попередніми прогнозами, в Буковелі 2026 року в серпні буде мінливою. На початку місяця денна температура коливатиметься в межах +18…+21 градуса, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до +11…+14 градусів.

У перший тиждень очікується чергування сонячних і дощових днів. Короткочасні опади прогнозують 3, 4, 6, 7 та 8, тоді як 1, 2 і 5 буде більш сприятливою для прогулянок.

У другій декаді місяця в Буковелі, Україна, стане стабільнішою. З 9 по 18 переважатиме мінлива хмарність із сонячними проясненнями, а температура вдень утримуватиметься на рівні +19…+20 градусів. Лише 19 серпня можливий дощ.

Погода в Буковелі наприкінці серпня у 2026

Останні дні літа принесуть невелике похолодання. З 20 по 31 серпня денна температура переважно становитиме +14…+18 градусів, а нічна знизиться до +7…+11 градусів.

Опади прогнозують не щодня — дощі можливі 28 та 30, тоді як більшість інших днів буде сонячною або з мінливою хмарністю. Саме наприкінці місяця стане прохолодніше, що особливо комфортно для піших маршрутів у горах.

Попередній прогноз свідчить, що погода на Буковель 2026 в Україні буде сприятливою для активного відпочинку. Сильна спека не очікується, а температура повітря більшу частину місяця залишатиметься комфортною для походів, велопрогулянок і екскурсій.

Втім, вирушаючи до Карпат, варто мати із собою легку водонепроникну куртку або дощовик, адже погода в горах може швидко змінюватися навіть у сонячний день. Попередні прогнози можуть уточнюватися ближче до дат.

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