Куди піти в Буковелі: як та де класно провести час на гірському курорті

За останні роки Буковель став одним із найпопулярніших місць для відпочинку в Україні. Люди їдуть помилуватися красою Карпат, відпочити серед лісу та назбирати яскравих спогадів та незабутніх емоцій. Але по приїзду багато людей замислюються, куди піти у Буковелі.

Тож читай, куди можна піти та чим зайнятися у Буковелі, у матеріалі.

Куди піти у Буковелі

Родельбан Speed Fun

Якщо тобі хочеться відчути справжній вітер у волоссі, але класичні гірки вже не дивують, обов’язково завітай на всепогодну санну трасу — родельбан. Це унікальна німецька атракція, яка дарує шалений драйв і влітку, і взимку.

Віражі, круті повороти та несподівані стрибки розганяють санчата до 40 км/год, при цьому ти самостійно контролюєш швидкість важелями. Родельбан розташований біля верхньої станції витягу №2. Це ідеальний мікс адреналіну та фантастичних краєвидів на карпатські хребти.

Оглядове колесо

Для тих, хто мріє побачити Карпати з висоти пташиного польоту без важких підйомів, у самому серці курорту працює сучасне оглядове колесо. Його висота сягає 45 метрів, а затишні засклені кабінки обладнані кондиціонерами, тому атракціон комфортний за будь-якої погоди.

Один оберт відкриває неймовірну 360-градусну панораму на Чорногірський хребет, Говерлу та Петрос. Особливо магічно тут під час заходу сонця, коли гори фарбуються у золотаві відтінки, а містечко внизу спалахує вогнями.

Етнопарк Гуцул Ленд

Етнопарк Гуцул Ленд — одна з найпопулярніших локацій на цьому відпочинку. Тут можна дізнатися про історію гірських жителів та їхній побут. Етнопарк розташований поруч з Озером Молодості, тут можна знайти різноманітні зони для відпочинку та розваг.

Батькам із маленькими дітками буде цікаво провести час у контактному зоопарку, а також відвідати майстер-класи у творчих майстернях.

Ключовою атракцією є скансен — етнографічний комплекс просто неба, що вирізняється інтерактивністю. Тут можна “пожити” у хаті, якій майже 200 років: молоти борошно у жорнах, виготовляти доріжку на ткацькому верстаті та навіть взяти участь у театралізованому гуцульському весіллі.

Унікальним цей парк роблять пам’ятки народної дерев’яної архітектури 19 — початку 20 ст. Їх ретельно розібрали та перевезли з гірських регіонів українських Карпат, тут навіть є хата, що датується 1860-80 роками.

Будинок велетня або Перевернута хата

Якщо в етнопарку можна побачити старенькі українські хати, то в іншій частині Буковелю можна побачити інший незвичайний архітектурний об’єкт — Перевернутий будинок. Розташований він у селі Поляниця Івано-Франківської області. Цей будинок є першим свого роду в Україні.

Якщо ти шукаєш, куди сходити у Буковелі, то це буде цікавим варіантом. Будівля стоїть на даху, і всі меблі в ній також розташовані догори дригом. Це місце найкраще підійде для креативних фото та фанатів Аліси в Країні Див, які хочуть відчути себе героями цієї історії.

Водоспад Труфанець

Водоспад Труфанець розташований біля гори Близниця. Водоспад складається з 5 каскадів висотою 36 метрів.

Цей водоспад схожий на ті, які ми можемо бачити у фільмах чи на красивих картинках. Адже через свою багатокаскадність вода піниться та набуває білого кольору.

Туристи, які подорожують до Ясіня, завжди можуть побачити цей водоспад, адже він розташований прямо біля дороги. Тут навіть є альтанка, в якій туристи можуть відпочити та помилуватися красою навколо водоспаду. Труфанець вже понад 20 років входить до складу Карпатського біосферного заповідника.

Водоспад Женецький Гук

Хто що б не казав, а водоспади заворожують. Вони всі різні й унікальні, й усіма хочеться милуватися. Тому не варто оминати ще один водоспад у Буковелі — Женецький Гук. Це новий водоспад, який з’явився серед гір Хом’як-Синяк та Явірник в Карпатах.

З’явився він через повінь на річці Женець. Свою назву водоспад отримав завдяки потужним потокам води, адже “гук” означає гучний. Він має висоту 15 м та є природним утворенням Карпатського національного заповідника. Альпіністи, які хочуть підкорити вершини гір Горган, часто обирають Женецький Гук як стартовий пункт.

Парк динозаврів

Усім, хто полюбляє сагу Юрського періоду, варто відвідати Парк динозаврів. Також це буде хороший вибір для розваг з дитиною. Це буде пізнавальна прогулянка, адже кожен динозавр має табличку із назвою, періодом життя та докладним описом. Крім цього, можна зробити креативні та смішні фотографії на пам’ять.

У цьому парку представлені 24 динозаври різних періодів та 10 сучасних хижих тварин. Фігури динозаврів навіть рухають хвостами, вертять головами, кліпають очима та видають звуки. Цей парк може сподобатися як малечі, так і дорослим.

Введенська церква

Ще одна пам’ятка архітектури, яку варто відвідати, це Церква Введення Пресвятої Богородиці. Вона розташована в селі Поляниця. Ця церква є пам’яткою української архітектури 20 ст. Дерев’яні церкви були популярними на Закарпатті, вони були красивими й унікальними, але, на жаль, деякі з них зазнали втрат унаслідок пожеж. Така доля була й в церкви в селі Поляниця. Першого разу її звели у 1912 році, відновили святиню після пожежі у 1990 році.

Екстремальні атракціони

У Буковелі знайдеться багато розваг, які сподобаються любителям екстриму. Тут є багато яскравих атракціонів, які можуть бути доступними як влітку, так і взимку:

велопрогулянка по канатній дорозі над Озером Молодості;

стрибки з найвищої в Україні “Адреналінової вежі”;

можна перелетіти Озеро Молодості на найдовшому в Україні тролеї;

катання між соснами на Буковельських гірках Roller Coaster;

екстремальний маршрут в мотузковому парку на вершині оглядового підйомника 2R;

картинг;

велогонки і даунхіл в байк-парку;

прогулянки на квадроциклах.

Хаскі-хаус

Усім, хто обожнює собак, точно треба відвідати Хаскі-хаус у Буковелі. Ці милі песики точно піднімуть настрій. Атракція розташована у юртах, біля нижньої станції витягу №14.

Крім цього, у Буковелі, звісно, є багато кафе, ресторанів, сувенірних ринків, екскурсій у гори, спа-салонів, гарячих чанів та інших місць, які зроблять твій відпочинок незабутнім.

А якщо хочеш відкрити для себе інший неповторний куточок України — читай про Парк Шенборна: історія, фото та маршрут до перлини Закарпаття.

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