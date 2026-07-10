Сутички із ТЦК у Львові: відреагував Зеленський, затримано одного з фігурантів

Львівська правоохоронна система перейшла до активної фази покарання учасників масових заворушень, що спалахнули на проспекті Червоної Калини. Наразі за ґратами опинився один із найагресивніших фігурантів нічного інциденту.

За матеріалами СБУ, по гарячих слідах вдалося ідентифікувати та затримати 23-річного львів’янина. Йому інкримінують а пряме насильство щодо представників закону.

Газ в обличчя та травма голови: деталі нічного побоїща

За даними Львівської обласної прокуратури, події, що розгорнулися в ніч на 9 липня, нагадували кадри з бойовика. Натовп із близько 200 цивільних осіб заблокував роботу військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. Ситуація швидко вийшла з-під контролю: службове авто захисників не просто пошкодили, а буквально перекинули на дах.

Коли на місце прибули поліцейські, щоб вгамувати протестувальників, затриманий молодик перейшов до радикальних дій.

За даними слідства, він використав газовий балончик проти правоохоронців, а потім завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції. Як результат — офіцер госпіталізований із травмами голови.

Реакція на найвищому рівні

Інцидент у Львові не залишився поза увагою президента. Володимир Зеленський у коментарі Укрінформу назвав побиття військових та поліцейських дуже поганою історією.

Так не має бути. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в межах чинного законодавства, — підкреслив глава держави, додавши, що ставлення до людей у формі має бути поважним, попри складність ситуації.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов та представники Міноборони наголосили, що перешкоджання ЗСУ в особливий період — це пряма загроза національній безпеці.

Що загрожує нападнику

Наразі 23-річний підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Франківська окружна прокуратура готує повідомлення про підозру за кількома статтями:

ч. 4 ст. 296 КК України (особливо зухвале хуліганство із застосуванням спецзасобів);

ч. 2 ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкції цих статей передбачають до 8 років позбавлення волі. Крім того, триває розслідування за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 КК України).

Правоохоронці попереджають: це лише перший арешт. СБУ та поліція продовжують вивчати відеозаписи, щоб встановити особи всіх, хто перекидав автівку та чинив опір Силам оборони.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Головне фото: СБУ.

Раніше ми повідомляли, що у Львові перехожий смертельно поранив працівника ТЦК, завдавши удару ножем в аорту під час перевірки документів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!