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Сутички із ТЦК у Львові: відреагував Зеленський, затримано одного з фігурантів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2026, 11:30 3 хв.
Напад на поліцейського під час сутичок із ТЦК

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