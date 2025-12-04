3 грудня у Львові робота групи мобільного оповіщення Галицько-Франківського РТЦК та СП завершилася летальним випадком. Під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт з перехожим, унаслідок якого загинув військовослужбовець.

Фактичні обставини події оприлюднила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП.

Деталі нападу на працівників ТЦК у Львові

За інформацією військкомату, група оповіщення працювала у супроводі правоохоронців. Конфлікт виник, коли вони звернулися до громадянина для встановлення особи та перевірки документів. У ТЦК зазначають, що чоловік відмовився представитися, документів не надав і поводився агресивно.

Словесна перепалка переросла у фізичне насильство. Цивільний дістав ніж і атакував військових.

Чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Він також завдав удару в голову старшому солдату Василю Малюку, — йдеться у повідомленні.

Після скоєного нападник втік з місця події. Пораненого Юрія Бондаренка доставили до лікарні, де хірурги намагалися зупинити кровотечу, проте врятувати життя військового не вдалося — він помер від критичної крововтрати.

Відомо, що загиблий був учасником бойових дій і перевівся на службу до ТЦК з фронту.

Реакція ТЦК: причини конфлікту

У своїй офіційній заяві представники Львівського ТЦК пов’язують цей випадок не лише з поведінкою конкретного нападника, а й з загальними настроями в суспільстві. Там стверджують, що агресія щодо працівників центрів комплектування підігрівається інформаційними кампаніями та дискредитацією процесу мобілізації.

В установі наголосили, що дії їхніх працівників були зафіксовані на бодикамери й, за їхніми словами, відповідали закону.

Йдеться не про непорозуміння, не про поганий діалог і не про конфлікт із ТЦК, а про фактичний збройний опір представникам Сил оборони, — заявили у відомстві.

Наразі справою займаються правоохоронні органи. Триває розслідування для встановлення місця перебування нападника та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Поки у Львові розслідують напад на ТЦК, у столиці правоохоронці самі опинилися під слідством за перевищення службових повноважень під час взаємодії з цивільним.

