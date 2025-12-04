Для тебе Війна в Україні

Удар ножем в аорту: у Львові перехожий вбив працівника ТЦК під час перевірки документів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Грудня 2025, 12:41 2 хв.
Вбивство працівника ТЦК у Львові: деталі нападу та реакція військкомату
