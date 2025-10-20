Поліцейські побили чоловіка біля ТЦК у Києві — їм вручили підозру

У Києві розгорівся скандал: двох поліцейських підозрюють у перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського ТЦК.

За даними слідства, вони доставили військовозобов’язаного на мікроавтобусі та застосували силу вже біля входу до РТЦК. Прокуратура повідомила їм про підозру, а справу розслідує ДБР. Про інцидент розповів Офіс Генерального прокурора.

Як усе сталося

Прокурори зазначають, що 17 жовтня правоохоронці на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до приміщення територіального центру комплектування.

Коли той лежав на порозі автомобіля й не чинив опору, поліцейські, за версією слідства, завдали йому щонайменше 10–15 ударів руками та ногами по тілу й голові.

У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких нині визначає судово-медична експертиза.

Дії правоохоронців кваліфіковано за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та приниженням гідності потерпілого, але без ознак катування.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Справу ведуть слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Головне фото: Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, в Ужгороді стався інший скандал, пов’язаний із працівником територіального центру комплектування. П’яний представник ТЦК побив дружину військового.

