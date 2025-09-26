Зливають точки, де стоять ТЦК: як люди “адаптувалися” до нових перевірок з камерами

З 1 вересня представники ТЦК під час перевірок військово-облікових документів тепер працюють з бодікамерами. Відеофіксація, за задумом Міноборони, має забезпечити прозорість і законність мобілізації, а ще — зменшити кількість конфліктів. Вже четвертий тиждень працівники ТЦК та СП чергують з нагрудними камерами.

Як перевіряє ТЦК з камерами: репортаж з Рівного

Група оповіщення Рівненського ТЦК, прихопивши бодікамери, вирушає за місто. На одному з в’їздів до Рівного розгортають мобільний блокпост. Працюють разом із поліцією. Спілкування з водіями фіксують на бодікамеру.

Запис починається. Перевірив людину, відходжу від неї. Попрощався, натиснув знову на кнопку. Камера зупиняється.

Богдану з Рівного 26 років. У ТЦК прийшов сам, щойно досяг мобілізаційного

віку. Гірничому інженеру призначили службу в групі оповіщення. У ній він лише півроку. Каже, що бодікамери потрібні, адже не знає, до кого він підійде і чи буде адекватною людина.

З одного боку, це моя безпека, що я фіксую все на бодікамеру. Так само це безпека для іншої людини. Вона бачить, що розмова фіксується на відео. Розуміє, що нічого протиправного щодо неї не роблять.

Втрутитися у процес відеозйомки чи змінити запис неможливо. Всі записи вилучають і зберігають 30 днів. Відеозапис можуть надати на запит військової служби правопорядку або інших органів. Працівники ТЦК погоджуються, що таке нововведення мали запровадити давно.

Владислав до нового аксесуару уже звик. Пристрій, ділиться, допомагає уникати конфліктних ситуацій. У Рівненський ТЦК чоловік потрапив два роки тому після поранення на фронті. Колишній залізничник у складі батальйону Айдар воював з 2021 року. Ділиться, що мобілізувати людей морально важко, та для оборони країни потрібне військо.

Поки представники ТЦК виконували обов’язки під подвійним відеонаглядом, конфліктних ситуацій не сталося. За годину роботи мобільного блокпоста трафік на цій дорозі помітно зменшився. Найчастіше цією дорогою їхали ті, хто має бронь чи відстрочку.

Працівники ТЦК кажуть, що коли виходять на чергування, всі групи міста переповнюються повідомленнями про місце їхньої дислокації.

Раніше нардеп запропонував підвищити працівникам ТЦК зарплату.

