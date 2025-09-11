Підвищення зарплат ТЦК: хто просуває ідею та реакція Міноборони

Народний депутат України Олександр Федієнко запропонував підвищити зарплату працівникам ТЦК та СП до рівня фахівців НАБУ, ДБР та прокуратури. Свою пропозицію він пояснив тим, що так зросте ефективність їхньої роботи і унеможливляться факти корупції. Розповідаємо більше, чи підвищать зарплату ТЦК.

Підняти зарплату ТЦК: пропозиція Федієнка

У своєму Telegram-каналі Федієнко поділився роздумами, чому працівникам ТЦК та СП потрібно підняти зарплату.

Якщо ми хочемо мати ефективні центрі комплектування, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури тощо.

Він додав, що підняття зарплат працівникам ТЦК буде рішенням про справедливість і рівність. Однак у Міністерстві оборони України на це немає коштів. Саме таку відповідь від МО отримав депутат на своє звернення.

У відповіді зазначено, що Міноборони цінує роботу працівників і виступає за покращення їхнього соціального захисту, проте нині на це потрібні додаткові кошти з бюджету, яких немає.

Додаткова потреба МОУ у коштах на зарплати до кінця 2025 року становить 173,4 млрд гривень. В умовах воєнного стану джерела покриття таких витрат наразі відсутні.

Нардеп закликав до підвищення зарплат працівникам ТЦК, адже відвідує їх і бачить ситуацію там. За його словами, у деяких громадах ТЦК варто робити дні відкритих дверей, аби люди бачили, хто там працює.

Також Олександр Федієнко додав, що і сам отримує подібні запитання від працівників ТЦК та СП.

У деяких центрах комплектування спробував посидіти поруч з працівником який веде прийом громадян, військовозобов’язаних. Я начебто стресостійкий, але вистачило мене хвилин на 40, у деяких випадках година.

— Особливо мене зворушив випадок, коли молоденький військовослужбовець, наскільки я пам’ятаю сержант, встає і виходить в іншу кімнату, я йду за ним, там його починає трусити, бо він не розуміє, чому він, людина з інвалідністю, який пройшов війну, переконує тих, хто відверто йому хамив, — дописав Федієнко.

Після побаченого нардеп додав, що до роботи у ТЦК людей мають готувати. А факт того, що військових після фронту працевлаштовують у ТЦК — він назвав популізмом.

Чиновники і самі мають поляризовані думки щодо ТЦК. Військова омбудсменка нещодавно заявляла, чому ТЦК мають прибрати з вулиць.

