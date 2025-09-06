ТЦК і бодікамери: що потрібно знати військовозобов’язаним про зйомку

З 1 вересня 2025 року всі працівники ТЦК повинні носити на собі боді-камери, на які фіксуватимуть спілкування з військовозобов’язаними. Це має унеможливити перевищення повноважень та конфліктні ситуації. Чи запрацювало усе на повну — розповідаємо в матеріалі Вікна-Новини.

Бодікамери і ТЦК: чи запрацювало нововведення

Міністерство оборони України ще на початку серпня 2025 повідомило, що прагне підвищити прозорість та законність роботи ТЦК в Україні під час війни, тож було вирішено “озброїти” всіх працівників боді-камерами від 1 вересня 2025.

Зокрема, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Обов’язково використовувати нагрудні камери мають ті працівники ТЦК, які працюють в групах оповіщення.

Крім усього, у новому повідомленні Міноборони йдеться, що почалася розбудова спеціальної ІТ-системи, яка уніфікує відеофіксацію та унеможливить зловживання.

За правилами відеофіксації роботи працівниками ТЦК, вони мають повідомити, що ведеться запис розмови. Крім усього, комунікація з військовозобов’язаними записується від початку і до кінця. Є винятки, коли запис може перериватися — якщо у кадр потрапляють військові об’єкти.

Відеореєстратор кріпиться до форми працівників ТЦК та СП. Змінювати, видаляти, ставити на паузу записи — заборонено. Протягом 30 днів записи з камер ТЦК зберігатимуться на захищеному сервері.

Використання бодікамер працівниками ТЦК регулюється ч. 6 статті 22 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Фіксацію працівники ТЦК та СП, а також Нацполу, можуть проводити під час пред’явлення та перевірки документів, вручення повісток чи інших адміністративних процедур.

Контролюють використання камер відповідальні особи ТЦК та СП, керівники та військова служба правопорядку ЗСУ. У випадку недотримання працівниками правил — є відповідальність.

Відповідальність може бути від дисциплінарного стягнення (догани, пониження у посаді/званні) до передачі матеріалів правоохоронцям.

Використати інформацію з камер можна буде у випадках:

кримінальних проваджень, справах про адміністративні правопорушення як докази;

розгляду скарг на дії чи бездіяльність працівників ТЦК та СП;

надання інформації на запит адвоката або правоохоронного органу;

фіксації надзвичайних подій за участю ТЦК та СП;

інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності ТЦК та

СП, під час проведення службових розслідувань.

