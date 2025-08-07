З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня посилять прозорість роботи ТЦК та СП. З осені усі працівники ТЦК будуть зобовʼязані носити бодікамери.

Бодікамери для ТЦК з 1 вересня: деталі

Згідно з новим правилом, працівники, що проводять мобілізаційні заходи, мають здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК та захистити права обох сторін.

Нині забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Міноборони продовжує роботу із закупівлі додаткових засобів.

Зауважимо, що протягом всієї мобілізаційної кампанії надходить чимало скарг щодо порушень прав людини з боку працівників. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення.

Зокрема йдеться про незаконне утримання, обмеження свободи, застосування сили та інші неправомірні дії. Кожен випадок ретельно перевіряють, а уповноважений з прав людини надсилає офіційні звернення до компетентних органів.

— Навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу, — додав Лубінець.

Також він наголосив, що примусове доставлення чи утримання можливі лише за окремим рішенням уповноважених органів. Водночас громадяни теж зобов’язані дотримуватися чинних норм.

Нагадаємо, що нещодавно у Черкасах відбувся скандальний інцидент — чоловік взяв ТЦК у заручники.

