У Черкасах чоловік взяв ТЦК у заручники — відео

Сьогодні, 5 серпня, у Черкаському обласному ТЦК трапилася прикра подія. На проспекті Хіміків працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів. Однак чоловік спробував взяти військових у заручники, як виявилося, він і був озброєний. Як завершилася ситуація, і що потрібно знати? Читай у матеріалі Вікон.

У Черкасах чоловік намагався підірвати і взяти в заручники працівників ТЦК

У Черкаському ТЦК розповіли більше про те, що сталося. Зокрема під час того, як ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів, він дістав гранату, висмикнув чеку і став погрожувати підривом.

Злочинець спробував узяти у заручники працівників ТЦК.

На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані.

На місці нині працюють спецслужби та з’ясовують обставини ситуації.

Чоловіком, який вирішив влаштувати підрив і взяти заручників, займатимуться правоохоронні органи.

Нагадуємо, що скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

За інформацією Суспільного, усе відбулося під мостом на проспекті Хіміків. Чоловік мав не одну, а кілька гранат. Станом на 10:20 злочинця затримали.

Перед цим з ним провели перемовини працівники Національної поліції України. За словами очевидців чоловік мав при собі пістолет.

Відео затримання

Раніше ми ділилися, що таке мобільні ТЦК і чи запрацює таке нововведення.

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