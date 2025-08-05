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В Черкассах мужчина взял ТЦК в заложники — видео

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 августа 2025, 11:11
угрожал гранатой тцк
Фото Pixabay

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