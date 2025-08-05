В Черкассах мужчина взял ТЦК в заложники — видео

Фото Pixabay Сегодня, 5 августа, в Черкасском областном ТЦК произошло печальное событие. На проспекте Химиков работники ТЦК остановили мужчину для проверки документов. Однако он попытался взять военных в заложники, оказалось, он был вооружен. Как завершилась ситуация, и что необходимо знать? Читай в материале Вікон.В Черкассах мужчина пытался взорвать и взять в заложники работников ТЦК В Черкасском ТЦК рассказали больше о случившемся. В частности, во время того, как ТЦК остановили мужчину для проверки документов, он достал гранату, выдернул чеку и стал угрожать подрывом. Преступник попытался взять в заложники работников ТЦК.На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии. На месте работают спецслужбы и выясняют обстоятельства ситуации. Мужчиной, решившим устроить подрыв и взять заложников, будут заниматься правоохранительные органы. Читать по теме Расформирование ТЦК: реальная ли идея и что предлагают взамен Рассказываем, что известно о расформировании ТЦК. Напоминаем, что совершение любого уголовного преступления влечет ответственность согласно действующему законодательству. По информации Суспільного, все произошло под мостом по проспекту Химиков. У мужчины была не одна, а несколько гранат. По состоянию на 10:20 преступник был задержан. Прежде с ним провели переговоры работники Национальной полиции Украины. По словам очевидцев, мужчина имел при себе пистолет. Видео задержания Ранее мы делились, что такое мобильные ТЦК и заработает ли такое нововведение. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, мобилизация, Черкассы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter