В Черкассах мужчина взял ТЦК в заложники — видео

Сегодня, 5 августа, в Черкасском областном ТЦК произошло печальное событие. На проспекте Химиков работники ТЦК остановили мужчину для проверки документов. Однако он попытался взять военных в заложники, оказалось, он был вооружен. Как завершилась ситуация, и что необходимо знать? Читай в материале Вікон.

В Черкассах мужчина пытался взорвать и взять в заложники работников ТЦК

В Черкасском ТЦК рассказали больше о случившемся. В частности, во время того, как ТЦК остановили мужчину для проверки документов, он достал гранату, выдернул чеку и стал угрожать подрывом.

Преступник попытался взять в заложники работников ТЦК.

На место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов, а военнослужащие ТЦК находятся на безопасном расстоянии.

На месте работают спецслужбы и выясняют обстоятельства ситуации.

Мужчиной, решившим устроить подрыв и взять заложников, будут заниматься правоохранительные органы.

Напоминаем, что совершение любого уголовного преступления влечет ответственность согласно действующему законодательству.

По информации Суспільного, все произошло под мостом по проспекту Химиков. У мужчины была не одна, а несколько гранат. По состоянию на 10:20 преступник был задержан.

Прежде с ним провели переговоры работники Национальной полиции Украины. По словам очевидцев, мужчина имел при себе пистолет.

Видео задержания

Ранее мы делились, что такое мобильные ТЦК и заработает ли такое нововведение.

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