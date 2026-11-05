Как и чем укрыть розы на зиму: простые правила подготовки цветов к холодам

Роза во всем мире считается одним из самых красивых цветков. Королева растений действительно украшает весь сад летом.

Для того чтобы защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов, нужно правильно укрыть розы. Как и чем укрыть розы на зиму — читай в материале.

Как подготовить розы к морозам

В первую очередь нужно запомнить, что подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы.

Важно, что в августе поливать цветы уже не нужно.

В сентябре растение нужно подкармливать различными калийными удобрениями, чтобы подготовить к холодной зиме.

Чем нужно подкармливать розы перед зимой

Для того чтобы подкормить осенью розы, нужно развести в ведре:

15 г монофосфата калия;

15 г суперфосфата;

10 л воды.

Этого ведра хватит для подкормки площади в 4 кв. м. Важно помнить, что в начале октября необходимо утеплить корни роз.

Для этого насыпь на них слой земли высотой 30 см, а сверху на корни положи опавшее листье.

Если нет большого мороза, не укрывай корни цветков. Им не страшен холод, а наоборот — полезен.

Как укрыть розы на зиму и когда это делать

Лучше всего делать это в начале ноября. Для этого очисти куст розы от свежих побегов, молодых листьев и бутонов. Сделай обрезку и уже потом — укрывай.

Это очень важно для того, чтобы розы пережили переменчивую погоду зимой в Украине.

Побеги роз, которые выглядят молодыми, нужно обязательно обрезать. Если ты этого не сделаешь, розы могут сгнить.

Когда ты очистишь куст от всего лишнего, нужно обработать его специальными средствами от вредителей и грибка.

Чем укрыть розы на зиму

Агроволокно (спанбонд) хорошо сохраняет тепло, одновременно пропускает воздух, что предотвращает запаривание. Легкое и удобное в использовании. Однако в очень холодные зимы может потребоваться несколько слоев для надежной защиты. Еловый лапник пропускает воздух и задерживает снег, выступающий дополнительным утеплителем. Однако есть и недостатки: если нет вблизи хвойных деревьев, возможно трудно найти достаточное количество материала. Листья или солома — отличный природный материал, хорошо удерживающий тепло. Однако оно может накапливать влагу и повлечь загнивание, а также стать убежищем для грызунов. Торф или опилки хорошо удерживают тепло. Кроме того, они доступны по цене. Однако торф может подкислять почву, а опилки, когда намокают, становится твердой коркой, что не очень хорошо для корней.

Материалы, которых лучше избегать:

пленка не пропускает воздух, что может привести к запариванию роз, особенно во время зимних оттепелей;

синтетические ткани, поскольку они не пропускают воздух и могут создавать излишнюю влажность, что вредно для растений.

Как укрыть розы на зиму простым способом

Сначала обрежь кусты роз. Затем окучивай и утепли на зиму корни. Корни цветка нужно засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками. Сделай каркас. Для этого создай надежное сухое укрытие, где розы будут хорошо чувствовать себя зимой. Возьми невысокий, до 0,5 м, каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установи его над кустами роз. Стебли роз, которые выходят за пределы каркаса, обрежь. Утепли растение. Для этого натяни на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму: крафт-бумага и пленка поверх нее; мешковина; синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат тебе много лет. Края укрывного материала закрепи так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

Ранее мы рассказывали, как черенковать розы осенью — правила размножения садового цветка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!