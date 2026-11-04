Как сажать голубику осенью: правильное место и подготовка почвы

Голубику можно и нужно высаживать осенью, поскольку этот период года достаточно благоприятен для будущего роста саженцев. Если у тебя еще нет опыта осенней посадки этого растения, тогда наши советы могут пригодиться тебе.

Как сажать голубику осенью

Посадка голубики осенью предполагает соблюдение некоторых несложных правил.

Место

Это растение любит солнечные места, поэтому оно должно расти на хорошо освещенном участке без сильных ветров. Также голубику не стоит высаживать в низинах, где застаивается вода и холодный воздух.

Почва

Кусты голубики любят кислую почву — pH 4.5-5.5. Если pH превышает 5.5, то такая почва недостаточно кислая для голубики. Если pH будет слишком высоким, тогда рост ягоды замедлится, а ее листья обесцвечиваются, со временем растение может погибнуть. Поэтому перед посадкой саженцев землю следует подготовить заранее – верховой торф замешай с грунтом для посадочной ямки в соотношении 1:1.

Также можно скорректировать pH посредством добавления серы в места посадки, однако этому элементу требуется несколько месяцев, чтобы изменить кислотно-щелочной баланс. Чтобы определить, сколько серы нужно внести, следует сначала узнать pH почвы на твоем участке и его тип. В любом случае необходимо соблюдать инструкции от производителя удобрения.

Нельзя высаживать голубику в промерзшую или сильно переувлажненную землю. Лучшее время — период с сентября по октябрь включительно, в ноябре можно высаживать при наличии благоприятной погоды и отсутствия заморозков. Если перед запланированной посадкой прогнозируют резкое понижение температуры, в таком случае лучше дождаться весны, поскольку после осенней посадки голубика должна успеть пустить корешки до наступления морозов.

Посадка

Подготовь посадочную ямку глубиной от 40 до 50 см. Верхние корни саженцев должны быть углублены в землю на 7-10 см. Расстояние между кустами желательно оставить около 90 см, чтобы обеспечить достаточное пространство для будущего роста растений.

Землю вокруг корней необходимо плотно утрамбовать. А затем пролить каждый саженец минимум 5 л воды, при необходимости можно 10 л. Если ожидается дождливая погода, нужно учитывать это при поливе растений.

После этого замульчуй землю слоем в 10 см из опилок, торфа, дубовых листьев или сосновой хвои, которые будут поддерживать необходимую для голубики кислотность. Слой мульчи необходимо будет обновлять по мере того, как она будет разлагаться.

Теперь ты знаешь основные правила посадки голубики осенью, которые будут способствовать развитию и урожайности твоих растений.

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