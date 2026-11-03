Стиль жизни Садоводство и огород

Как хранить морковь в погребе зимой, чтобы она не испортилась: эффективные методы

Анна Голишевская, редактор сайта 03 ноября 2026, 13:00 3 мин.
как хранить морковь
Фото Unsplash

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