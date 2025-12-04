Когда следующий високосный год, как его вычислить и интересные факты из истории

Високосный год дарит нам еще один дополнительный день жизни, которым стоит воспользоваться с добрыми намерениями. Как и почему возникла традиция продлевать определенные годы и как рассчитать приход високосного года — читай в материале.

Какой год високосный и почему его придумали

Обычно полный год содержит 365 дней, а вот високосный — на день длиннее, то есть в нем 366 дней. Почему возникла необходимость присоединить лишний день?

Оказывается, это обусловлено чисто научными расчетами. Дело в том, что наш год с астрономической точки зрения — солнечный. Он длится период, за который нашей планете приходится облететь по кругу (а точнее, по эллипсу) вокруг Солнца.

Период вращения Земли насчитывает 365 дней 5 часов, 48 минут и 45 секунд. Следовательно, это дольше привычных нам 365 дней. Лишние часы и минуты накапливаются и, если не учитывать их, влекут отклонение календаря, что особенно заметно при смене сезонов.

Чтобы соотнести реальное время обращения Земли с календарным летоисчислением, и придумали один на четыре года дополнительный день — 29 февраля. Год, когда в феврале на один день больше, мы и называем високосным.

Впервые такой год появился при Юлии Цезаре, в 46 году до н.э. Император повелел считать, что каждый год длится 365 дней и еще четверть суток. Раз в четыре года эти четверти объединялись в один дополнительный день. Этот календарь в честь Цезаря был назван Юлианским.

Но в 16 веке возникла новая потребность уточнить исчисление, ведь все равно со времен Юлия Цезаря накопилась некоторая погрешность. Так что в 1582 году ввели григорианский календарь, который учел отклонения. Именно им мы пользуемся и поныне.

Последующие и прошедшие високосные годы — как вычислить

Существуют точные и простые правила для определения високосных годов по григорианскому календарю.

По правилам современного летоисчисления каждый четвертый год является високосным. Чтобы вычислить его, нужно проверить, делится ли дата на число 4.

Но есть один нюанс: год, дата которого делится и на 4, и на 100, но не делится на 400 — не високосный.

Поэтому 2000-й и 1600-й были високосными годами, а вот 1700-й, 1800-й и 1900-й — не были.

Прошедшие високосные годы 21 века

2004

2008

2012

2016

2020

2024

Когда следующий високосный год

Ближайшая дата нового високосного года — 2028 год.

В ближайшем будущем високосными годами будут:

2032

2036

2040

2044

2048

2052

Интересно, что издавна люди ищут способ с пользой провести этот дополнительный день. К примеру, 29 февраля женщинам разрешается делать предложение своим любимым. А некоторые предприниматели в Америке и Европе делают этот день выходным, чтобы рабочие могли им воспользоваться для благотворительных дел.

