Коли наступний високосний рік, як його вирахувати та цікаві факти з історії

Високосний рік дарує нам іще один додатковий день життя, яким варто скористатися з добрими намірами. Як і чому виникла традиція подовжувати певні роки, і як розрахувати прихід високосного року — читай у матеріалі.

Який рік високосний і чому його вигадали

Зазвичай повний рік містить 365 днів, а от високосний — на день довший, тобто у ньому 366 днів. Чому саме виникла необхідність доєднати зайвий день?

Виявляється, це обумовлено суто науковими розрахунками. Річ у тому, що наш рік з астрономічної точки зору є сонячним. Він триває період, за який нашій планеті доводиться облетіти по колу (а точніше, по еліпсу) навколо Сонця.

Період обертання Землі нараховує 365 днів 5 годин, 48 хвилин і 45 секунд. Отже, це довше за звичні нам 365 днів. Зайві години та хвилини накопичуються і, якщо не враховувати їх, спричиняють відхилення календаря, що особливо помітно під час зміни сезонів.

Аби співвіднести реальний час оберту Землі з календарним літочисленням, і вигадали один на чотири роки додатковий день — 29 лютого. Рік, коли у лютому на один день більше, ми й називаємо високосним.

Вперше такий рік з’явився за часів Юлія Цезаря, у 46 році до н.е. Імператор постановив вважати, що кожен рік триває 365 днів і ще чверть доби. Раз на чотири роки ці чверті поєднували в один додатковий день. Той календар на честь Цезаря було названо Юліанським.

Але у 16 столітті виникла нова потреба уточнити літочислення, адже все одно від часів Юлія Цезаря накопичилася деяка похибка. Тож у 1582 році ввели григоріанський календар, який урахував відхилення. Саме ним ми користуємося й понині.

Наступні та минулі високосні роки — як вирахувати

Існують точні та доволі прості правила для визначення високосних років за григоріанським календарем.

За правилами сучасного літочислення, кожен четвертий рік є високосним. Аби вирахувати його, треба перевірити, чи ділиться дата на число 4.

Але є один нюанс: рік, дата якого ділиться і на чотири, і на 100, але не ділиться на 400 — не є високосним.

Тому 2000-й і 1600-й були високосними роками, а от 1700-й, 1800-й і 1900-й — не були.

Минулі високосні роки 21 століття

2004

2008

2012

2016

2020

2024

Коли наступний високосний рік

Найближча дата нового високосного року — 2028.

У найближчому майбутньому високосними роками будуть:

2032

2036

2040

2044

2048

2052

Цікаво, що здавна люди шукають способу з користю провести цей додатковий день. Приміром, 29 лютого жінкам дозволяється робити пропозицію своїм коханим. А деякі підприємці в Америці та Європі роблять цей день вихідним, аби робітники могли скористатися ним для доброчинних справ.

