Вагітна двійнею: у Львові врятували козулю після важкої ДТП

У Домівці врятованих тварин повідомили про непересічний випадок порятунку дикої природи, який став справжнім дивом для волонтерів.

Козулю, яку збило авто на дорозі поблизу Тернополя, привезли до львівського притулку у важкому стані: тварина була дезорієнтована, не могла підвестися на ноги та перебувала у стані сильного шоку.

Три життя замість одного: волонтери врятували вагітну козулю після важкої ДТП

Козулі — надзвичайно вразливі істоти, для яких поєднання фізичної травми, стресу та тривалого транспортування часто стає фатальним навіть за відсутності смертельних ушкоджень.

Проте під час ретельного обстеження та рентгенографії на ветеринарів чекало відкриття, яке подвоїло відповідальність за життя пацієнтки: виявилося, що самка вагітна двома дитинчатами.

Попри серйозність інциденту, обстеження не виявило переломів кінцівок, що значно підвищило шанси на одужання. Основною діагностованою травмою стала черепно-мозкова, яка потребувала негайної стабілізації та специфічного догляду.

Реабілітація пройшла успішніше, ніж очікували волонтери: тварина швидко почала реагувати на зовнішні подразники та самостійно їсти.

Розуміючи, що тривале перебування у неволі може спричинити новий стрес для дикої козулі, фахівці прийняли рішення про її якнайшвидше повернення у природне середовище, щойно її стан став стабільним. Сьогодні козуля вже перебуває на волі.

