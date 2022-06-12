“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”

Господарі хвилюються за своїх домашніх улюбленців, адже нині вони теж переживають сильний стрес. Вибухи, сирени, переїзди — все це впливає на стан тварини.

Інколи через постійний стрес в них можуть початися проблеми зі здоров’ям або вони можуть отримати поранення. Тож засновник курсів допомоги Save a Life Михайло Думнич разом з ветеринаром-хірургом Павлом Бездітним розповіли, як допомогти тваринам у різних ситуаціях.

— Перед тим, як надавати допомогу тварині (як і будь-кому іншому), потрібно переконатися, що тобі особисто нічого не загрожує. Інакше є ризик не тільки не допомогти тварині, а й постраждати самому.

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Якщо тварина не твоя або безпритульна, будь особливо обережним(-ою). Найкраще одразу викликати ветеринарну службу.

Якщо такої можливості немає й ти вирішив(-ла) допомагати без ветлікаря, бажано діяти в парі.

Тварини у стресі можуть активно пручатися та поранити навіть власного господаря. Якщо постраждав собака, за можливості одягни йому на голову намордник та зафіксуй голову. Якщо допомагаєш коту, остерігайся не тільки гострих зубів, а й кігтів.

Що робити, якщо тварина знепритомніла

Голосно звернися до тварини. Якщо вона не реагує, легенько торкнися її. Якщо реакції немає, перевір дихання. Уважно спостерігай за рухом грудної клітини.

Якщо тварина дихає, не чіпай її, не намагайся розбудити чи привести до тями.

Якщо тварина лежить під палючим сонцем, перенеси її в тінь і спостерігай за станом. Не поливай водою й не витягуй язика, це може тільки нашкодити. Якщо домашній улюбленець знепритомнів у закритому, задушливому приміщенні, відчини вікна та двері.

Якщо тварина не дихає, потрібно починати реанімацію. Попроси когось викликати ветеринарну службу або зроби це самостійно. Поклади тварину на бік і зі сторони хребта вприся в її тіло колінами, виведи морду вперед.

Почни натискати на грудну клітку. Постав руки посередині ребер і натискай сильно та швидко, з інтенсивністю 100–120 натисків на хвилину. Намагайся не зламати ребра.

Роби так, доки тварина не почне дихати, поки це безпечно для тебе чи поки не приїде ветеринар.

Що робити, якщо у тварини кровотеча

Убезпеч себе. За можливості, одягни рукавички. Знайди місце кровотечі. Промий рану звичайною водою, якщо є така можливість. Якщо пошкоджена лапа, наклади на рану тугу пов’язку, можна використати еластичний або марлевий бинт чи шмат тканини. Пов’язка має бути щільною та тиснути на рану. Не застосовуй вату: ворсинки можуть застрягти в м’яких тканинах. Якщо поранений живіт чи грудна клітка, намотай бинт чи іншу тканину по колу, закривши рану, але не туго, щоб тварина могла дихати. Виклич ветслужбу або самостійно відвези тварину до найближчої ветеринарної клініки.

Що робити, якщо у тварини перелом

Якщо тварина стає на лапу, перелому в неї немає.

Не намагайся вправити лапу або зафіксувати її, це викличе сильні больові відчуття й агресію тварини.

Усе, що ти можеш зробити, — передати тварину ветеринарам. У разі відкритого перелому промий рану водою, якщо це можливо.

Щоб до рани не потрапив бруд, замотай місце перелому марлею чи іншою тканиною. Не роби тугу пов’язку, щоб не змістити кістку.

Що робити, якщо у тварини судоми

Не намагайся зупинити судоми. Краще зніми на відео те, що сталося з твариною, і покажи його потім ветлікарю. Не чіпай рот тварини: з її язиком нічого не трапиться, а твої пальці можуть бути травмовані. Якщо в пащі з’являється піна, її багато, можна витерти морду шматком тканини, але тільки зовні. Коли судоми закінчаться, важливо доправити тварину до ветлікарні, щоб з’ясувати причини нападу.

Тварини у цей складний час стали нашим заспокійливим, але як заспокоїти їх під час вибухів? Раніше ми розповідали, як заспокоїти кота під час повітряної тривоги та після неї.

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