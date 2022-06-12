Поради

“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”

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Михайло Думнич
Михайло Думнич

Засновник курсів першої допомоги Save a Life

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2022, 18:30
“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Фото: Unsplash, Pexels

Поради

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