Валеріана тут не спрацює. Як заспокоїти наляканого кота під час війни

Ми всі переживаємо зараз неймовірний рівень стресу. Однак нашим улюбленцям нова реальність дається ще тяжче.

Ми хоча б можемо прочитати новини й розуміємо, звідки ці гучні та загрозливі звуки. Для тварин же і до цього існувало безліч загроз, яких вони лякались. Тож не дивно, що зараз, наприклад, коти намагаються якомога далі сховатися.

Про те, що робити, коли потрібно бігти в бомбосховище, а улюблений пухнастик заліз під ліжко чи за диван і точно не збирається кудись іти, пояснюємо далі.

Не тільки люди лякаються вибухів і пострілів у воєнний час. Брати наші менші теж переживають через гучні звуки. Кішки гостро реагують на стрес: у них випадає шерсть, зникає апетит і виникають проблеми з туалетом. Господар може допомогти тварині легше пережити стрес.

Як виманити кота, щоб забрати його у бомбосховище

Не дивно, що коти намагаються сховатися від сигналу тривоги, від якого і самому часом хочеться чи то під диван залізти, чи у шафі перечекати.

Однак господарю потрібно подбати про безпеку тваринки і допомогти їй легше пережити стрес.

Щоб виманити котика, треба говорити з ним дуже спокійним і лагідним голосом. Так, навіть якщо всередині вирують емоції, а сирена перекрикує усі думки.

Тваринки не зрозуміють втішних слів, але вони добре відчують емоції свого господаря. І якщо людина відчуватиме страх, то кіт ні за що не вийде зі своєї схованки.

Також можна спробувати виманити улюбленця чимось смачненьким або ж якоюсь іграшкою.

Як заспокоїти котика після тривоги

Існує безліч варіантів для заспокоєння улюбленця після сигналу тривоги. Можна, звичайно, продовжувати говорити з ним лагідно або навіть спробувати заспівати щось. Іноді коти позитивно реагують на певну музику.

Спробуйте увімкнути якісь відео на телефоні або телевізор. Це допоможе як вам, так і улюбленцю відволіктись від тривожних думок та настроїв.

Погодуйте котика чимось смачненьким, можливо, тим, чим намагалися його виманити, коли лунала сирена. Окрім того, від їжі пухнастики рідко коли можуть відмовитись, особливо від улюбленої.

Якщо пролунав відбій тривоги й потрібно заспокоїти улюбленця вдома, то можна віднести його в окрему кімнату і дати побути наодинці. Гарним доповненням стане улюблений предмет поряд, що змінить фокус уваги кота на приємні спогади.

Кажуть, що заспокоїти тварин може допомогти ще лавандова олія або свічки з лавандою. Однак тут рішення за вами.

Якщо немає сигналу тривоги, краще дати коту спокій

Коли навколо все відносно спокійно і не потрібно бігти в укриття, а котик все одно виглядає трохи наполоханим, то ліпше його просто не чіпати.

Обійми та намагання примусово його заспокоїти можуть лише викликати нову хвилю стресу. Дозвольте тварині заспокоїтися самостійно і перечекати небезпеку.

Через евакуацію з великих міст часто вдома на самоті залишаються домашні улюбленці. Читай, хто може прийти на допомогу тваринам.